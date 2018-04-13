Футболисты ЦСКА завершили еврокубковый сезон сыграв вничью 2:2 с лондонским Арсеналом – так закончился ответный матч одной четвертой финала Лиги Европы.

Несмотря на то, что команда не прошла в следующую стадию турнира, ее выступления в этом сезоне не разочаровывают, — сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. На стадионе в Москве присутствовало почти 30 тысяч зрителей.