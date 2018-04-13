У мэра Волоколамска минувшей ночью прошли обыски
Об этом сообщает местное издание «Ламаград» со ссылкой на сына чиновника. По его словам, в доме все перевернули вверх дном, при этом что искали, непонятно.
Накануне были проведены обыски в редакции газеты Волоколамская неделя.
Волоколамск в последнее время находится в центре внимания из-за ситуации на свалке Ядрово. Завтра в Волоколамске должен пройти очередной митинг против свалки. Акция согласована.
Комментарии8
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nikitin43 13 апреля 2018 | 10:35
мэр прямо общается с народом путен так боится ,искали Навального.
luger_max_otto 13 апреля 2018 | 10:39
Этот мэр работает, а не лижет все доступные начальственные задницы- сталбыть, неугоден оккупационному путинскому режиму. Хуже того, похоже на то, что это мэра- о ужас- выбрали, а не назначили.
pauleta 13 апреля 2018 | 10:37
Мэр давал согласование на проведение митингов, мэр допустил решение о проведении референдума о ликвидации отравляющей людей свалики. Реакция начальства последовала незамедлительно.
nikitin43 13 апреля 2018 | 10:39
pauleta: почему и отменяют повсеместно прямые выборы мэра , это поможет кремлёвскому хорьку спокойно спать по ночам .
oneoretwo 13 апреля 2018 | 10:40
...ночью прошли обыски
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...а как же - нквд, все таки...
и "воронки" - не за горами...
sceptik 13 апреля 2018 | 10:40
Ночью светлее?
perestarok 13 апреля 2018 | 10:44
" У мэра Волоколамска минувшей ночью прошли обыски
По его словам сына чиновника, в доме все перевернули вверх дном, при этом что искали, непонятно…"
Естественно мусор со свалки искали мусорА.
sab171 13 апреля 2018 | 10:46
мусор ищет мусор чтобы вывезти на мусорку и доложить токсичному что мусорка воняет.