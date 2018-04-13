" У мэра Волоколамска минувшей ночью прошли обыски

Об этом сообщает местное издание «Ламаград» со ссылкой на сына чиновника. По его словам, в доме все перевернули вверх дном, при этом что искали, непонятно.

Накануне были проведены обыски в редакции газеты Волоколамская неделя.

Волоколамск в последнее время находится в центре внимания из-за ситуации на свалке Ядрово. Завтра в Волоколамске должен пройти очередной митинг против свалки. Акция согласована.