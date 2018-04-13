Члену ТИК в Уфе предлагали взятку за молчание о фальсификации на президентских выборах
Члену территориальной избирательной комиссии в Уфе предлагали взятку за молчание о фальсификации на президентских выборах. У телеканала Дождь оказалась копия письма Станислава Чайченко в ФСБ. Он утверждает. Что глава одного из районов Уфы предлагал ему 4,5 миллиона рублей.
Ранее Чайченко в видеообращении к Элле Памфиловой указывал на большое количество нарушений. Чайченко утверждает, что попытки дать ему взятку начались после публикации видеообращения.
Комментарии6
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kottigr1 13 апреля 2018 | 10:36
Хроники филькиных выборов....
nikitin43 13 апреля 2018 | 10:37
интересно почём нынче сено у путена ?
igorrrpadlowitchs 13 апреля 2018 | 10:37
Молодец чувак, но он уже влип! Завтра или наркоту у него найдут или "окажется" педофилом!
bakero 13 апреля 2018 | 10:38
Обращение к Элле Памфиловой уфимца Чайченко 21 марта 2018 года о результатах выборов уже есть на youtube
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Кремлеботы, скорее смотрите!
sab171 13 апреля 2018 | 10:39
а фальсификации в чью пользу, "Яблоко" наверно пыталось вброс устроить или ........... да ладно ........ Сурайкин? тов. Максим........никогда не подумал бы.
segris 13 апреля 2018 | 10:42
Что-то мало ему предложили, очень мало - не верю.