Члену ТИК в Уфе предлагали взятку за молчание о фальсификации на президентских выборах

Члену территориальной избирательной комиссии в Уфе предлагали взятку за молчание о фальсификации на президентских выборах. У телеканала Дождь оказалась копия письма Станислава Чайченко в ФСБ. Он утверждает. Что глава одного из районов Уфы предлагал ему 4,5 миллиона рублей.

Ранее Чайченко в видеообращении к Элле Памфиловой указывал на большое количество нарушений. Чайченко утверждает, что попытки дать ему взятку начались после публикации видеообращения.