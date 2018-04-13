Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина
В интервью «Интерфаксу» он подчеркнул, что альтернативы ему нет. При этом спрашивать у самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно, считает Кадыров.
Комментарии23
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putinku 13 апреля 2018 | 10:32
Пусть лучше Путину новые мультику нарисует
igorrrpadlowitchs 13 апреля 2018 | 10:34
putinku: ешак в адидасе выступает при карлике кремлёвском, как кот в сапогах у Шарля Перо!
putinku 13 апреля 2018 | 10:40
В МИДе болгарский журналист потроллил Марию Захаровупоприветствовав ее словами «Скрипаль воскресе».
https://www.facebook.com/tvrain/videos/10155888424258800/
scimitar 13 апреля 2018 | 10:43
putinku: Представляю, как ее скрутило от ненависти!
putinku 13 апреля 2018 | 10:44
Соразработчик "Новичка"
"Недостаток этой серии "Новичков" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности", - подчеркнул Мирзаянов. Однако химатака на Скрипалей была совершена 4 марта в Англии, когда стоял туман.
"Когда намазали, началась реакция гидролиза - реакция вещества с водой мгновенно начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть по крайней мере в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала", - пояснил химик.
Подробнее: https://www.newsru.com/world/13apr2018/idiots.html
testmeter 13 апреля 2018 | 10:35
putinku: Или продит ему что-нибудь, а то уж очень коротковат нацлидер
evgolius7 13 апреля 2018 | 10:37
При этом спрашивать у самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно, считает Кадыров…
Охренел что ли?
Как это не спрашивать?
Совсем головка на бекрень!
У нас ручное управление...как рулевого не спрашивать?
А если ему по нужде надо?
Он и так всё вокруг обнагадил...
nikitin43 13 апреля 2018 | 10:33
сладко жрать и убивать невинных желает ублюдок .
pavelmistery 13 апреля 2018 | 10:33
А зачем у народа спрашивать? К чему эта комедия, итак всё ясно...
kottigr1 13 апреля 2018 | 10:34
Не надо мелочиться, Рамзан Ахматович .. ! Просто с понедельника нужно Законом закрепить упоминание Владимира Владимировича равным с именами Аллах, Будда, Кришна и Бог... !
hagana 13 апреля 2018 | 10:44
Да ладно Вам ! Надо просто и скромно - ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ !!! kottigr1:
alex1890 13 апреля 2018 | 10:45
kottigr1: Чтобы два раза не вставать, можно еще провести референдум о наделении Путина бессмертностью и всемогуществом.
volkov_25 13 апреля 2018 | 10:34
Рамзан деньги уже ушли лови тчк Кремль тчк
kryymsdyk 13 апреля 2018 | 10:35
Лучше сразу приступить к мумификации Путина, не спрашивая, и строительству пирамиды. А президентом России избрать всеми уважаемого Рамзана Ахматовича.
archibald_dandy_esquire 13 апреля 2018 | 10:45
kryymsdyk:
" спрашивать у самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно, считает Кадыров. "
спрашивать у какого из 6-ти? у заменяемых дублей спрашивать? пусть на "встречах с народом" болтают, что им в ухо "горошина" нашептывает, а правят бал другие гопники - и уже давно.
vasya_von_smetankin 13 апреля 2018 | 10:38
Эй, слишишь, Путин, давай царём будешь, да?
А мы твоими пехотинцами, дарагой.
И молчи, не гавари ничего, а то возьму бальшой ареховый палька и...
nds 13 апреля 2018 | 10:39
Чтобы комментировать инициативы практически всех провластных и привластных персонажей, уже достаточно двух предложений: "Иди в жопу!" и "Сука!". Я проверила - набор универсальный. Вопросы типа: "Почему он(а) это говорит" не актуальны, так как ответ очевиден.
caesar_prost 13 апреля 2018 | 10:41
Отличная инициатива, Рамзан Ахмадыч - продлить пожизненно.
После жизни необходимо воплотить сюжет "Головы профессора Доуэля" - в Сколково, к тому времени, появятся все необходимые технологии.
timwlad70 13 апреля 2018 | 10:41
Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина
В интервью «Интерфаксу» он подчеркнул, что альтернативы ему нет. При этом спрашивать у самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно, считает Кадыров.
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Конституцию всё равно менять придётся когда принимать будут в России Христианский Православные фундаментальные законодательные основы в управлении и распределении.
Новая конституция, новые полномочия.
Не надо иметь конституции. отрицающая реальность. Жили уже под такой и пшик вместо государства получили.
pampey 13 апреля 2018 | 10:42
Это чистейшая азиатчина. Это парень не понимает, что своими дурацкими комментариями он оказывает медвежью услугу. Как пошло все это у него звучит! Прошли выборы, Путин победил, и снова эта никому не нужная болтовня. Что-то мы давно не слышали Матрону Прокуроршу.
kvadrat48 13 апреля 2018 | 10:43
О Сталине тоже так думали ... И что? Йоси нет,а страна есть.
satt 13 апреля 2018 | 10:43
Простите нас за наши беды,
За ложь святую, и за грязь.
За то что славим Людоеда -
Мы свыклись c этим отродясь.
vla7815 13 апреля 2018 | 10:45
По ходу дела вова питерский и без этого референдума Кащея Бессмертного в Кремле уже переживёт.