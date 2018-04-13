Пресс-служба Балтфлота подтвердила факт падения вертолета К-29 в море
Это произошло накануне в ходе испытательных полетов. Оба летчика погибли. Отмечается, что полет проходил в простых метеоусловиях, поэтому они не могли быть причиной крушения. Ранее сообщалось, что обнаружено тело одного погибшего
Комментарии18
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sensei54 13 апреля 2018 | 10:07
Испытательные полеты? На 40-летнем вертолёте?
deti_sgoreli_izza_karlika 13 апреля 2018 | 10:08
sensei54: Росавиация опять проявила себя как высококачественная? Результаты профессионального уровня обучения пилотов?
sensei54 13 апреля 2018 | 10:16
deti_sgoreli_izza_karlika: Вертолет древний, в прошлом году прошел капитальный ремонт. Так что...
andrewm 13 апреля 2018 | 10:15
sensei54: Испытание на предмет - пронесет в этот раз или не. Результат - не. А людей жалко....
midnightblues 13 апреля 2018 | 10:16
sensei54: И эти люди решили воевать со всем миром
Де Бл
calorad 13 апреля 2018 | 10:21
midnightblues: И никакой войны не нужно сами себя поуничтожают.
midnightblues 13 апреля 2018 | 10:24
calorad: Наверняка,подлый трамп марионетка рептилоидов и вообще все это делается лучами из космоса надо летать в шапочках из фольги
protvik 13 апреля 2018 | 10:41
midnightblues: Их уже не спасут ни шапочки, ни синцовые горшки: объяви дуракам войну и можно не нападать-они себя строеыми смотрами затрахают!
kottigr1 13 апреля 2018 | 10:21
sensei54: Испытательные полеты? На 40-летнем вертолёте?
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Вертолет испытывали на прочность.. Хотели опытным путем определить когда же он все таки рухнет.
allasc 13 апреля 2018 | 10:10
очередной исторический экспонат разрушился... этак никакого исторического наследия потомкам не оставим
apontiy 13 апреля 2018 | 10:28
allasc: Вертолет конструкции Н.И Камова Ка - 29 принят на вооружение СССР в 1971 году...
sensei54 13 апреля 2018 | 10:31
apontiy: Первый полет - в 1976, на вооружении - с 1984-го.
ha12raz 13 апреля 2018 | 10:13
Соседи вздохнули с облегчением.,.......пронесло на этот аз.
ostanovka 13 апреля 2018 | 10:19
Зато несколько сирийских детей и их мам останутся живы.
trans 13 апреля 2018 | 10:23
Накануне, 12 апреля, учебный самолет Як-130 попал в аварию в Воронежской области. Самолет упал, но летчики успели катапультироваться. За день до этого в Хабаровске разбился вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. При крушении погибли все находившиеся на борту шесть членов экипажа.
Ничего себе, неделька.....
dorin1987 13 апреля 2018 | 10:33
trans: /Ничего себе, неделька...../ - Вполне себе обычная будничная неделька в режиме царька РФ. То ли еще будет.
mikr 13 апреля 2018 | 10:26
На Эхе вполне предсказуемый праздник, что вовсе неудивительно.
Удивительно другое, почему эта кучка отщепенцев причисляет себя к российскому сообществу?
Неужели в стране не существует возможности указать этим негодяям свое место?
poluputing 13 апреля 2018 | 10:32
mikr:а вам не хочется указать нужное место негодяям, жирующим на суперсовременных яхтах, в то время как в армии падают старинные летательные аппараты?