Последний грузовик с мусором должен приехать сегодня на старую часть свалки «Ядрово» под Волоколамском
Власти обещают закрыть ее и приступить к рекультивации.
Оборудование для сбора газа, который образуется на мусорном полигоне, в «Ядрово» должны были завезти уже к сегодняшнему дню. Его поставляет одна из голландских компаний. В администрации Московской области говорят, что дальше начнутся подготовительные работы, они рассчитаны до середины июня. Специалисты добавляют, что на полигоне собираются запустить биореактор. Его еще можно использовать для получения электричества. Между тем, по некоторым данным, уже завтра на том же полигоне может заработать т.н. «новое тело» — новый участок, который станет принимать мусор. Это не устраивает горожан, которые выступали за полное закрытие полигона.
Из-за выбросов свалочного газа, неприятных запахов и ухудшения самочувствия в первую очередь детей жители Волоколамска стали выходить в последние месяцы на акции протеста. Позже к требованиям закрыть свалку добавились и призывы к отставке как руководства района, так и Московской области.
Очередной митинг против свалки должен пройти в Волоколамске завтра. Сообщается, что акция согласована.
Комментарии5
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deti_sgoreli_izza_karlika 13 апреля 2018 | 10:10
То есть детей будут и дальше травить неизвестно сколько времени? Ну, поделом. Русские заслужили это своим молчанием. Волоколамск, Кемерово - результат русской трусости и нежеланию противостоять ворью.
ivfn 13 апреля 2018 | 10:15
deti_sgoreli_izza_karlika:
Как говорил мудрый и великий Сталин "КРИТИКУЕШЬ --ПРЕДЛАГАЙ!!""
Москали вообще то ушлые ребятки ,решили видимо мусор к соседям свозить. МОЛОДЦА!!!!
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ha12raz 13 апреля 2018 | 10:11
На вам еще.......а потом дышите глубже.
Говна то не убавится...... и в головах тоже.
dorin1987 13 апреля 2018 | 10:28
ha12raz: И не дай Бог выдастся жаркое лето... Вероятность быть окутанными "руССким духом" будет еще больше.
sceptik 13 апреля 2018 | 10:15
Флажки, шарики, оркестр, красная ковровая дорожка.... Праздник.