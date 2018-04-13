Рамзан Кадыров призвал вынести на референдум вопрос о продлении президентского срока Владимира Путина
Глава Чечни считает, что у действующего руководителя страны нет альтернатив.
Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства – такое мнение Рамзан Кадыров высказал в общении с «Интерфаксом». Он предложил не ограничивать правление Владимира Путина двумя сроками, и «в интересах народа» внести изменения в действующий закон. Глава Чечни добавил, что такое решение должны инициировать и принять парламент страны и другие государственные институты, после чего необходимо собрать подписи и вынести вопрос на всенародный референдум, не спрашивая мнения самого Путина.
В качестве положительного примера Кадыров вспомнил Китай и Германию. Так в прошлом месяце в Поднебесной отменили ограничение на пребывание у власти председателя КНР, а в ФРГ Ангела Меркель заняла пост канцлера в четвертый раз.
В Кремле инициативу Кадырова пока не прокомментировали.
Комментарии50
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alexx2101 13 апреля 2018 | 10:31
Правильно, а еще вынести на референдум вопрос о досрочном сложении полномочий Трампом, как не оправлвшем нашего доверия.
dekadik 13 апреля 2018 | 10:32
Да продлевайте срок, мне как то по барабану...все равно он не вечный, было бы ему 25 лет тогда понятно, а то с такой удмуртской генетикой ему не долго осталось, какие бы там ему пилюли не давали и какие бы уколы в зад не кололи все бесполезно, он уже стареет с бешенной скоростью, если бы не ботакс и поддерживающая терапия он уже бы срался под себя и паркенсонил бы во всю....
bakero 13 апреля 2018 | 10:32
ФРГ Ангела Меркель заняла пост канцлера в четвертый раз
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Меркель - некорректный пример, так как:
1) Она не является главой государства ( в Германии есть президент)
2) У нее нет конституционного большинства и она все время создает коалиционные правительства, что не дает ей разгуляться, штамповать дурацкие законы. За счет того, что там существует несколько политических сил и политическая конкуренция, поэтому и контроль лучше, чем в РФ.
Во Франции вообще уникальный случай (для России невероятный) на президентских выборах был - 4 кандидата набрали более 20% в первом туре.
в Поднебесной отменили ограничение на пребывание у власти председателя КНР
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Пример Китая также не подходит, потому что наоборот Китай перенимает опыт путинской России в данном вопросе и ещё неизвестно к чему это приведет внутри Китая и за его пределами ( а у России как известно самая большая граница с КНР)
КОГДА НАШИ ВЛАСТИ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ НАЛОГИ, ШТРАФЫ И Т.Д, ПРИВОДЯТСЯ ПРИМЕРЫ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, А КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О БЛАГОСОСТОЯНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН ССЫЛАЮТСЯ НА АФРИКУ И ДРУГИЕ СТРАНЫ ТРЕТЬЕГО МИРА
serjo1977 13 апреля 2018 | 10:32
Кадыров считает, что во всём российском народе нет некого лучше серого вороватого убожества. Вот, уж, русофоб, так русофоб!
ed10075 13 апреля 2018 | 10:32
Как же все у этого режима предсказуемо...
viktorova 13 апреля 2018 | 10:33
«Не спрашивая мнения самого Путина» //
Не понял, а народ-то зачем спрашивать.
a_m_59 13 апреля 2018 | 10:34
Правильно, референдум...А если народ проголосует против, можно развязать войну какую-нибудь и наложить запрет на все выборы...Главное продолжить курс на разграбление страны...
hagana 13 апреля 2018 | 10:40
Да чего уж там мелочиться ? Пожизненно и с приставкой -ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ !!!!
verynaive 13 апреля 2018 | 10:44
Лакей, стоящий с протянутой рукой.
klukvik 13 апреля 2018 | 10:44
Кадыров забирай его к себе и держи дома, если нравится.