Рамзан Кадыров призвал вынести на референдум вопрос о продлении президентского срока Владимира Путина

Глава Чечни считает, что у действующего руководителя страны нет альтернатив.

Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства – такое мнение Рамзан Кадыров высказал в общении с «Интерфаксом». Он предложил не ограничивать правление Владимира Путина двумя сроками, и «в интересах народа» внести изменения в действующий закон. Глава Чечни добавил, что такое решение должны инициировать и принять парламент страны и другие государственные институты, после чего необходимо собрать подписи и вынести вопрос на всенародный референдум, не спрашивая мнения самого Путина.

В качестве положительного примера Кадыров вспомнил Китай и Германию. Так в прошлом месяце в Поднебесной отменили ограничение на пребывание у власти председателя КНР, а в ФРГ Ангела Меркель заняла пост канцлера в четвертый раз.

В Кремле инициативу Кадырова пока не прокомментировали.