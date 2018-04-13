Комиссия СФ по защите суверенитета обвиняет 12 СМИ во вмешательстве в президентские выборы в России
Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета обвиняет 12 средств массовой информации во вмешательстве в президентские выборы в России. Среди них «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», «Дойче Велле», а также Русская служба ВВС.
Как рассказал РБК председатель комиссии Андрей Климов, вмешательством в выборы сенаторы сочли неравномерное освещение деятельности кандидатов в президенты, а также призывы не принимать участие в голосовании.
Комментарии30
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danko_swinja 13 апреля 2018 | 10:03
Вот это правильно!!!
kottigr1 13 апреля 2018 | 10:08
danko_swinja: Главное этими обвинениями не спугнуть последние оставшиеся представительства 12 иностранных СМИ, а то потом обвинять совсем некого станет.. !
danko_swinja 13 апреля 2018 | 10:11
kottigr1: 5 тупых котингеров, 6 детских садиков, 1 вытрезвитель. 12 СМИ.
ajsenev 13 апреля 2018 | 10:12
А наши государственные СМИ равномерно освещали? Или они тоже вмешивались?
putinku 13 апреля 2018 | 10:19
Вот что значит дебелизм власти...Россию обвинили во вмешательстве так как Пригожин создавал фейковые аккауньы под видом американцев и агитирова. А этиСМИ имеют право как хочешь и кого хочешь освещать..они же не маскируются под российские СМИ и российских граждан
vikwlad 13 апреля 2018 | 10:25
Самое большое вмешательство в президентские выборы в России оказали государственные, а по сути путинские, ТВ каналы, с экранов которых Путин не вылезал всю президентскую кампанию.
danko_swinja 13 апреля 2018 | 10:25
1
evgolius7 13 апреля 2018 | 10:20
Ракеты класса твиттер -москва, оказались значительно эффективнее ракет союзмультфильм-флорида.
nikolashin2017 13 апреля 2018 | 10:14
kottigr1: ВОЛК И ЯГНЕНОК
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться;
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на до́бычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
10 Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву».—
«Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть: что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
20 Питья мутить ему никак я не могу».—
«Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!» —
«Помилуй, мне еще и отроду нет году»,
Ягненок говорит. «Так это был твой брат».—
«Нет братьев у меня».— «Так это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
30 Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите:
Но я с тобой за их разведаюсь грехи».—
«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать
20
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
bozk 13 апреля 2018 | 10:04
Совки неадекватные
nikitin43 13 апреля 2018 | 10:20
bozk: корыто отрабатывают , свиньи хрюкают.
archibald_dandy_esquire 13 апреля 2018 | 10:31
nikitin43:
председатель Комиссии СФ по защите суверенитета Андрей КЛИМОВ
председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей КЛИШАС
первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц КЛИНЦЕВИЧ
Климов-Клишас-Клинцевич, пора бы им создать собственную организацию под названием "ККК России" - форма одежды камуфляж-балахоны с намалёванными на них красными звёздами м надписью "ЗАПРЕТИТЕЛЬ", головной убор - остроконечная шапка с прорезями для глаз, функции - запрещать всё, что пока разрешено.
chimp2013 13 апреля 2018 | 10:06
Да уж, давно замечено, у Кремля своей головы нет. Попугаи.
andrewm 13 апреля 2018 | 10:10
chimp2013: Как бы эти попугаи еще и Сноудена не траванули...
alexkj 13 апреля 2018 | 10:07
Опять начнут глушить в эфире, как при совке и блокировать в сети?
mikhail_spb_ 13 апреля 2018 | 10:08
Мда, мощно ответили "сенаторы" на американские санкции!
Сидят эти дармоеды, заседают в комиссиях, имитируют разумную деятельность.
За такую-то зарплату и прочие блага могли бы и посмешнее спектакли устраивать.
danko_swinja 13 апреля 2018 | 10:13
mikhail_spb_: мда. Юморной тролль с арены. Вероятно, возможно, похоже, по ходу, пролонгация, катырка, мильтоны. Профиндосить.
sg81g 13 апреля 2018 | 10:15
mikhail_spb_: могли бы и посмешнее спектакли устраивать.
Ай-я-яй! Вот что значит писать не думая. Ты же только что обвинил своих заокеанских хозяев что они недавно устроили несмешной спектакль с обвинениями в адремс России. А если они были правы и одна маленькая РТ плюс 200 аккуунтов в ФБ повлияли на выборы в самой могущественной стране мира, то не такие значит там дармоеды сидят )))
tvitov66 13 апреля 2018 | 10:33
mikhail_spb_: дык этим ПУвПОлизам за то и платят, а обладателю самого длинного и липкого языка дадут самую большую и вкусную конфету
anemon 13 апреля 2018 | 10:09
А федеральное ТВ - забыли? Там 90% времени деятельности только одного кандидата было посвящено. Вот уж вмешались, так вмешались!
bakero 13 апреля 2018 | 10:10
Из письма Льва Толстого царю Николаю II (16 января 1902)
"Треть России находится в положении усиленной охраны, то есть вне закона. Армия полицейских - явных и тайных - все увеличивается. Тюрьмы, места ссылки и каторги переполнены, сверх сотен тысяч уголовных. политическими, к которым причисляют теперь и рабочих. Цензура дошла до нелепостей запрещений, до которых она не доходила в худшее время 40-вых годов. Религиозные гонения никогда не были столь часты и жестоки, как теперь, и становятся все жесточе и жесточе и чаще. Везде в городах и фабричных центрах сосредоточены войска и высылаются с боевыми патронами против народа. Во многих местах уже были братоубийственные кровопролития, и везде готовятся и неизбежно будут новые и еще более жестокие."
piter_ug 13 апреля 2018 | 10:13
//Комиссия СФ по защите суверенитета ...//
Им надо попроситься к Жванецкому, выступать в перерывах, гогот будет феерический!
punyoshohlai 13 апреля 2018 | 10:17
сочли неравномерное освещение деятельности кандидатов
Тогда надо закрывать гостелеканалы и сажать их руководителей лет на 20 каждого как соучастников заговора с целью захвата и незаконного удержания власти
agamasat 13 апреля 2018 | 10:20
Где находится источник слабоумия и паранойи, думаю, всем уже известно. Однако, такое распространение этой болезни по всему организму государственной власти определяет весьма плачевное будущее для нации. Зреет реальная причина для ядерной войны и , похоже, что красная черта уже пройдена, чтобы надеяться на то, что можно все вернуть обратно.(
grishakras 13 апреля 2018 | 10:21
Повторюшки , дяди хрюшки - из помойного ведра. Так дети дразнились на тех, у кого не было своей фантазии , что то придумать. Так и эти , из госдумы , умеют только - зеркальные ответы и повторять чужие расследования.
dsa_dsf 13 апреля 2018 | 10:33
А "Вашингтон пост" чего забыли то?
sab171 13 апреля 2018 | 10:35
Почему не указали газету от "Яблоко".
volkov_25 13 апреля 2018 | 10:39
А тролеферма поварская равномерно освещала выборы?
dekadik 13 апреля 2018 | 10:42
А я думаю что они хорошо повлияли на результат выборов, им наоборот надо объявить благодарность, 76%, без них было бы намного меньше.
student_ru_ru 13 апреля 2018 | 10:46
Опять язык показали и гримасу состроили, клоуны.