Таганский суд Москвы начинает рассмотрение иска Роскомнадзора о закрытии мессенджера Telegram по требованию ФСБ

Адвокатам основатель сервиса Павел Дуров в суд приходить запретил. Этим утром они ещё раз попросили отложить заседание.

Пятница, 13-е – этот день может стать последним в легальной работе Телеграма. Поскольку Роскомнадзор в ходе досудебной подготовки потребовал от суда в случае удовлетворения иска не ждать апелляции и сразу сервис заблокировать. Из-за отказа предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей — этого давно добивается ФСБ. Отложить заседание на разумный срок, призывают судью Юлию Смолину адвокаты мессенджера. Обращение в суд вчера направили факсом.

У суда нет объективных причин рассматривать иск в такой экстренной ускоренной процедуре, сообщил один из представителей Телеграма Павел Чиков в своем канале. Юристы также до сих пор не получили определения инстанции о том, что иск Роскомнадзора принят к производству. И не знакомы с позицией ФСБ, привлечённой к участию в деле в качестве третьей стороны. В том же качестве в деле представлен и сам Telegram. Его представители в заседании участвовать не будут. Им запретил это основатель мессенджера Павел Дуров. С тем, чтобы цитата «не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием». Ну а многие пользователи телеграма или телеги как называют мессенджер не стали дожидаться решения суда и начали массово устанавливать прокси-сервисы для обхода блокировки, пишут Ведомости.

Авторы анонимных каналов в телеграме сообщили пользователям, что продолжат работу, несмотря на блокировку.