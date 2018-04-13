Таганский суд Москвы начинает рассмотрение иска Роскомнадзора о закрытии мессенджера Telegram по требованию ФСБ
Адвокатам основатель сервиса Павел Дуров в суд приходить запретил. Этим утром они ещё раз попросили отложить заседание.
Пятница, 13-е – этот день может стать последним в легальной работе Телеграма. Поскольку Роскомнадзор в ходе досудебной подготовки потребовал от суда в случае удовлетворения иска не ждать апелляции и сразу сервис заблокировать. Из-за отказа предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей — этого давно добивается ФСБ. Отложить заседание на разумный срок, призывают судью Юлию Смолину адвокаты мессенджера. Обращение в суд вчера направили факсом.
У суда нет объективных причин рассматривать иск в такой экстренной ускоренной процедуре, сообщил один из представителей Телеграма Павел Чиков в своем канале. Юристы также до сих пор не получили определения инстанции о том, что иск Роскомнадзора принят к производству. И не знакомы с позицией ФСБ, привлечённой к участию в деле в качестве третьей стороны. В том же качестве в деле представлен и сам Telegram. Его представители в заседании участвовать не будут. Им запретил это основатель мессенджера Павел Дуров. С тем, чтобы цитата «не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием». Ну а многие пользователи телеграма или телеги как называют мессенджер не стали дожидаться решения суда и начали массово устанавливать прокси-сервисы для обхода блокировки, пишут Ведомости.
Авторы анонимных каналов в телеграме сообщили пользователям, что продолжат работу, несмотря на блокировку.
Комментарии8
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deti_sgoreli_izza_karlika 13 апреля 2018 | 10:03
А Россия не предложила аналог достойного мессенджера, поэтому буду пользовать телеграмм. Все прочитали в интернете, как обходить блокировку?
tvitov66 13 апреля 2018 | 10:16
deti_sgoreli_izza_karlika: кремлядь ОБЯЗАТЕЛЬНО должна заблокировать Телеграм, что-бы еще несколько десятков тысяч активных, но пока аполитичных, граждан отвернулась от ПУкинизма и возненавидела его всеми фибрами
evgolius7 13 апреля 2018 | 10:18
"За последние четыре дня прокси и VPN настроили более 60% российских пользователей Телеграма, что делает блокировку фактически бессмысленной".
osj99 13 апреля 2018 | 10:23
evgolius7: Желаю сванговать. Следующим шедевром от госдумы будет криминализация установки анонимайзеров и прочих прокси-приблуд (список подготовит депутат Яровая) на средства коммуникации. Для начала, я думаю, 6 месяцев исправработ будет достаточно. Потом - несколько показательных судов со штрафами тыщ по 300 для парочки хипстеров и примкнувших к ним пожилых интеллигентиков. А вы говорите "60% чего-то там понастроили". Недооцениваете вы эфэсбэшные мосхи
danko_swinja 13 апреля 2018 | 10:05
Скачивайте зеркала для телеграма в апсторе их полно.
meteor1908 13 апреля 2018 | 10:08
По иску о ключах надо было привлечь черепаху Тортиллу. Это каждый ребёнок знает.
petrovich_spb 13 апреля 2018 | 10:15
Вертел я РКН на своем VPN.
poluputing 13 апреля 2018 | 10:34
Ничё, первый пошёл, скоро россиянцы сигнализировать друг другу будут с помощью рынды