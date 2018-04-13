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09:32, 13 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит встречи для обсуждения сирийского кризиса

Скоро будет принято решение относительно американского ответа на предполагаемую химатаку в Думе. Ранее Трамп говорил, что удар по Сирии, о возможности которого он объявил, может произойти «очень скоро или совсем не скоро».

Комментарии

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vaka257 13 апреля 2018 | 09:37

Вы заметили, что у российских руководителей нет ничего в ответ на удар США по их верхушке, кроме очередного выстрела в народ с запретом товаров из США?
Все что они могут - бить своих! Всегда! При любой ситуации!
И в США ответят запретом на запрет!...

taglit 13 апреля 2018 | 09:39

vaka257: Семь американских военных самолетов провели разведывательные миссии в восточном Средиземноморье вблизи побережья Сирии, где располагаются российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе, сообщает РИА Новости со ссылкой на мониторинговый твиттер Mil Radar.

Согласно указанным источникам, речь идет о шести противолодочных патрульных самолетах ВМС США P-8A Poseidon, которые вылетали с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а также о самолете радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II, который вылетел с базы на греческом острове Крит.

shicotus_live 13 апреля 2018 | 09:42

Трамп жжот! Сначала по дури что либо ляпнет. а потом начинает думать, как же из этого дерьма выбираться))

evgolius7 13 апреля 2018 | 09:48

Трамп с утра кошмарит Пыню по полной.
Война еще и не начиналась.
Обама хороший, верните Обаму!!!

danko_swinja 13 апреля 2018 | 09:55

evgolius7: тролль рисованный сотрёшься.

shicotus_live 13 апреля 2018 | 09:57

evgolius7: Трамп пока кошмарит только собственную руку))) Которой набирает в твиттере всякую хрень))

putinku 13 апреля 2018 | 10:13

shicotus_live: стоитТрампу только один твит написать и все 11 кораблей в панике улепетывают из порта Тартус... а после другого твита весь российский фондовый рынок рухнул вместе с Дерипаской

Пусть Путин так научится рукой работать, а то пока только языком хрень мелет и мультики рисует

shicotus_live 13 апреля 2018 | 10:16

putinku: Ты идиот? Ессно. если ненормальный идиот грозит ракетным ударом, корабли не будут стоять у причальной стенке. Пёрл Харбор никто не желает. А что касается санкций. то Штаты пытаются вести торговые войны против России и Китая. Заканчивается их мировая гегемония. И они ни перед чем не остановятся, чтобы продлить свою агонию. Даже перед войной.

shkolniza 13 апреля 2018 | 10:36

shicotus_live: Да не агонию, а статус политического хгегемона.:) А военной опасности именно от России
в мире ждут. Только что житель Израиля написал о своём опасении - мол общего языка с Россией нет,
как бы война до конца года не приключилась. Пообещать можете? Чтобы ничьими и в первую очередь арабскими руками против Израиля войну
Россия не развязывала..?

socialism 13 апреля 2018 | 10:33

putinku: Вы и идиот, и болван. Корабли при угрозе не должны стоять в кучей в порту. Сразу выдвинулись в море на боевые позиции. Такую элементарную вещь не понимаете, а тут же лезете комментировать.

perestarok 13 апреля 2018 | 10:07

evgolius7: "Обама хороший, верните Обаму!!! "

Обама на пальме отдыхает. Он много бардака в мире организовал и заслужил отдых.

evgolius7 13 апреля 2018 | 10:33

perestarok:
Спасибо...сосед Обамы по пальме....
Получи от Обамы банан.
А что в Мухосоанске и пальмы растут?

akrayzler 13 апреля 2018 | 10:05

shicotus_live: Ждет когда у кузи дрова кончатся, когда кокс подвезут, батут натянут, для хряка рогозина окоп выкопают. Усе будет.

shicotus_live 13 апреля 2018 | 10:10

akrayzler: Жди пока секс звезда докажет, что родила Трампу десять рыжих негритят. Тогда точно Донни вдарит.. по твоему Бостону)))

taglit 13 апреля 2018 | 09:53

taglit: В боеготовность приведены британские самолеты на военной базе на Кипре. Об этом сообщает The Times. Так, развертывание авиации началось на военно-воздушной базе Великобритании Акротири на юге острова. "Наши самолеты уже выведены на взлетно-посадочные полосы в Акротири. Мы готовы", - сообщил источник изданию. По данным издания, на авиабазе сейчас находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами. Они могут быть использованы для нанесения ударов по наземным целям. Еще шесть подобных самолетов истребительной модификации, оснащенных ракетами класса "воздух-воздух" могут вести их прикрытие.

opiatnovyi63 13 апреля 2018 | 09:58

taglit: Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит встречи для обсуждения сирийского кризиса.
===================================================
А наш Несменяемый места себе не находит..И мультики кончились, и воинственная риторика затихла..

deti_sgoreli_izza_karlika 13 апреля 2018 | 10:01

opiatnovyi63: Вы не знаете, Обама больше не чмо?

socialism 13 апреля 2018 | 10:30

deti_sgoreli_izza_karlika: Все вы чмо, мягко говоря.

socialism 13 апреля 2018 | 10:24

opiatnovyi63: места себе не находит
===================
Да ладно врать! Путин все последние дни был удивительно спокоен. Занимается своими делами, словно ничего не происходит. Генеральный штаб своё дело знает. После предупреждения американцев, они тут же сдулись и забыли про свои угрозы с ударом в течении 48 часов.

fr_perren 13 апреля 2018 | 10:32

opiatnovyi63: Всем понятно что после химатак Ассад -списаная кукла.., только Володе нашему не понятно.

epf1856 13 апреля 2018 | 10:10

taglit: "Наши самолеты уже выведены на взлетно-посадочные полосы в Акротири."
И долги ли лётчики будут сидеть в кабинах самолетов в ожидании команды на взлёт?

fr_perren 13 апреля 2018 | 10:27

taglit:опять же это стало известно из западных авиаресурсов... Наши облетать не стали - сыкотно. Страх иногда отрезвляет, и это правильно, и это вселяет надежду.

sergrostov 13 апреля 2018 | 09:59

vaka257: Вы заметили, что у российских руководителей нет ничего в ответ на удар США по их верхушке, кроме очередного выстрела в народ с запретом товаров из США?
Все что они могут - бить своих! Всегда! При любой ситуации!
=================================================
Вот дурочка.Так и санкции США ударили по своим - американскому бизнесу,который по дешевке должен до мая-июня распродать все российские акции и активы и выйти из прибыльных контрактов.Кто тут больше потеряет еще большой вопрос.

socialism 13 апреля 2018 | 10:36

vaka257: У России есть всё для ответа врагам. И ответ всегда будет. А своих среди таких как вы у нас нет. Все свои едины со всей страной.
Вы поняли, мадам плохишка, или вам повторить?

from_russia_with_boyaryshnik 13 апреля 2018 | 09:38

Нелепая случайность этот Трамп. Два клована - окурок и Трамп.

metlag 13 апреля 2018 | 09:45

from_russia_with_boyaryshnik: Трамп, может, вздорный мужик, но его четко направляет система.
Держит за шиворот и указывает куда и с какой скоростью идти.
И он идет. А локальные выбрыки....... к твиттеру его не подпускать и все будет путем.

perestarok 13 апреля 2018 | 09:53

"Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит встречи для обсуждения сирийского кризиса"

Угар прошёл?

akrayzler 13 апреля 2018 | 10:11

perestarok: Еще не ужас, ужас, ужас,
Хоть не сказать, что благодать,
Еще мы можем, поднатужась,
Громоподобный звук издать.

Еще России хватит газа
На много миллионов лет,
И это не пустая фраза,
Но четкий, взвешенный ответ,

pravdatut 13 апреля 2018 | 09:54

На когда намечено щекотание ихтамнетов Томагавкам?

socialism 13 апреля 2018 | 10:28

pravdatut: Накогда намечено
=========
48 часов давно прошли. Тамагавки клеветников и провокаторов испугались возмездия российских "калибров".

ha12raz 13 апреля 2018 | 09:56

Рыжая шкура уже продала людей.....потому что ранее куплена российскими ворами.
Ничего не будет.

piter_ug 13 апреля 2018 | 10:01

Кова-а-а-рный! Хочет дотянуть до инаугурации и преподнести праздничный фейерверк!

vladimir1_57 13 апреля 2018 | 10:29

piter_ug: преподнести праздничный фейерверк!
\\
Да уж, когда во время инаугурации авианосец «Гарри Трумэн» с 6000 чел. и 90 самолетами уйдет на дно Средиземного моря, это очень празднично будет.

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