Комиссия СФ по защите суверенитета обвиняет 12 СМИ во вмешательстве в президентские выборы в России

Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета обвиняет 12 средств массовой информации во вмешательстве в президентские выборы в России. Среди них «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», «Дойче Велле», а также Русская служба ВВС.

Как рассказал РБК председатель комиссии Андрей Климов, вмешательством в выборы сенаторы сочли неравномерное освещение деятельности кандидатов в президенты, а также призывы не принимать участие в голосовании.