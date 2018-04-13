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09:31, 13 апреля 2018

Комиссия СФ по защите суверенитета обвиняет 12 СМИ во вмешательстве в президентские выборы в России

Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета обвиняет 12 средств массовой информации во вмешательстве в президентские выборы в России. Среди них «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», «Дойче Велле», а также Русская служба ВВС.

Как рассказал РБК председатель комиссии Андрей Климов, вмешательством в выборы сенаторы сочли неравномерное освещение деятельности кандидатов в президенты, а также призывы не принимать участие в голосовании.

Комментарии

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gregor 13 апреля 2018 | 09:36

Одобрямс .

danko_swinja 13 апреля 2018 | 09:37

gregor: вот это правильно!!!

evgolius7 13 апреля 2018 | 09:43

Сын ноющим голосом: «Папа, я хочу мороженое!»
Отец строго: «Сынок, папа тоже хочет мороженое, но денег у нас только на водку.»

danko_swinja 13 апреля 2018 | 09:48

evgolius7: тролль рисованный пососи. Тупорылая веселая коклятина, вспомни ещё 1 анекдот с бородой и посеачи.

pyfrjvsqfldjrfn 13 апреля 2018 | 09:55

danko_swinja: Что-то ты задержался на сайте уже целую неделю.

danko_swinja 13 апреля 2018 | 09:58

pyfrjvsqfldjrfn: вешайся коломрас. Отсоси у рисованного. Дружка.

metlag 13 апреля 2018 | 09:38

gregor: Как кто-то мог вмешаться в то чего не было?
Я уже и не помню когда последние выборы в России были. Хоть кого.

kottigr1 13 апреля 2018 | 09:49

metlag: Комиссия СФ по защите суверенитета обвиняет все 12 СМИ, которые пока ещё представлены в РФ-ии, во вмешательстве в президентские выборы в России..
Если все их закрыть, то комиссия СФ останется совсем без работы, потому что обвинять во вмешательстве больше будет некого...

danko_swinja 13 апреля 2018 | 09:53

kottigr1: 5 веселых котиггеров, 6 детских садиков, 1 пивная. 1 тролль рисованный.

andre_klimov 13 апреля 2018 | 10:22

kottigr1:
Вот и прекрасно. После официального опубликования документов все 12 СМИ могут организовать иск с СовФеду и потребовать его открытого рассмотрения в каком-либо из международных судов, учитывая широкую географию отжетчика, отсутствие незвисимого суда в России и положение со свободой слова. И будет очередное судебное позорище, с вытаскиванием на белый свет многих преступных черт российского государства, с приданием им статуса установленных судом фактов. Эти грабельки, услужливо подложенные в свое время БАБом, ждут-недождутся повторения прыжка от российского государства.

kottigr1 13 апреля 2018 | 10:31

andre_klimov: потребовать его открытого рассмотрения в каком-либо из международных судов
---------------------------------------------------------------------
А вот это в принципе не получится, по законам РФ, что бы дойти до любого международного суда надо пройти все "9 кругов Ада" в судах российских и на это уходят годы...

andre_klimov 13 апреля 2018 | 10:37

kottigr1:
По международному законодательству иск может подан в особых сллучаях в международный орган в случае невозможности справедливого и беспристрастного суда в страновых инстанциях. Эту норму никто не любит, поскольку никто не хочет заниматься черной работой вместо страновых судов. Но, повторюсь - учитывая географию истцов, международно признанного положения со свободой слова в стране, а так же "качество" российской системы (воз'мите многочисленные определения международных судов в адрес российского "правосудия", например) - вполне реально.

andre_klimov 13 апреля 2018 | 10:45

kottigr1:
Да, кстати, можно ведь и изменить целеполагание. Вместо защиты своей репутации от обвинений СФ в судебном порядке можно защищать ее в виде открытой публичной верификации опубликованных материалов. На это дело существуют международные журналисткие организации (по сути - профсоюзы) и расследовательские группы. Открытое, на весь мир публичное профессиональное разбирательство по поводу правдивости опубликованной информации - очень будет полезно, на мой взгляд. Ну, кроме тех, конечно, кто хочет информацию скрыть...

kunst54 13 апреля 2018 | 10:05

metlag:
Выбор всегда был: портвейн или водка, с закуской или нет.

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 13 апреля 2018 | 09:44

gregor: Ну, здравствуйте, я ваша тетя....
А все Федеральные и подконтрольные СМИ , включая "1 канал", НТВ и другие агитпропСМИ, они по этим же мотивам осудить не хотят?

gregor 13 апреля 2018 | 10:00

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya:
Все эти 1 каналы,НТВ и другие кеселёв иКо рассказывали ,что у Путина кроме ржавого гаража ,скифа и коляски от мотоцикла "Иж " ничего нет больше из имущества .
А вот агенты иностранные ,коих аж 12 , сомневались и рассказывали другое . А это не патриотично , это экстримизЬм и вмешательство в дела Путина и его друзей и родственников . А Путин это Россия , а Россия это Путин .
Это для телевизионного растениеводства .
Для остального Народа это мрак, невежество и лицемерие . К сожалению остального Народа мало ,он в меньшинстве .

platonnekafrin 13 апреля 2018 | 09:38

Виновные средства осудить. Путина снять. Переголосовать без всяких средств.

(комментарий скрыт)

dorin1987 13 апреля 2018 | 09:38

/Комиссия СФ по защите суверенитета обвиняет 12 СМИ/ - Хм... А царек РФ недавно булькало о том, что это были самые честные т.н. "выборы"... Кто на этот раз убого лжет - царек РФ или "комиссия"?

rampa 13 апреля 2018 | 09:38

пора санкции вводить против ихних олигархов

seryj_wolk 13 апреля 2018 | 09:42

rampa: Точно. Билла Гейтса надо заочно осудить и его активы заочно конфисковать. Так должна поступать великоватая и священноватая державка!

qdrya 13 апреля 2018 | 09:40

никчемная комиссия пустого "органа власти" изображает бурную деятельность в стакане. И, кстати, очень глупо изображает: по таким же обвинениям ВСЕ СМИ России вмешивались в выборы в России освещением деятельности только одного кандидата - ВВ Путина.

kaminas 13 апреля 2018 | 09:45

Если бы не вмешательство 12 СМИ ,которые писали не только о Путине , то Путин бы набрал все 98, 8 % ..... .,если не больше .
Вот что делают иностранные лазутчики , которые хотят .... разрушить полёт мысли российского большинства . Надо ещё больше сплотиться вокруг нашего Лидера ,нашего дорогого и любимого , почитаемого ,незаменимого .... слов нет ,какого человека ... ,просто красавца ... . Враг не дремлет ,все затянем пояса ради друзей и родственников Путина .

bratec_kot 13 апреля 2018 | 09:45

Чем дальше, тем радостнее, и жистьнопакостнее!!!!!!!!

putin2018 13 апреля 2018 | 09:46

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Путин 2018

vsehporvem 13 апреля 2018 | 09:47

Ухо Мацы пропустили!!!

latinin 13 апреля 2018 | 09:51

РТ в Западе трещало на кабельных сетях, в эфире и из любой кастрюли.
И ничо.
А эти бедолаги вещают по расее только в инете.
Может совфеду стоит инет зарубить?
Ничо, расея станет использовать голубей, ну или по рельсу постукивать.

sg81g 13 апреля 2018 | 09:52

Чопросто обвинять? Закрыть мразей бессрочно а журналюг депортировать в течении суток. Все имущество конфисковать.. Оставшиеся СМИ обязать на форумах указывать страну комментатора. Запретить анонимоксы. На Эхе никого не останется.. )))

frauava17 13 апреля 2018 | 10:24

sg81g: Вот жизнь настанет! Чем заниматься будешь тогда? Только не говори, что страну поднимать будешь, тебе все равно никто не поверит.

ha12raz 13 апреля 2018 | 09:54

Вмешательство в выборы это прежде всего

-памфиловский ЦИК,
-учителя и мелкие чинуши в УИКах
-разная шваль с вбросами

И вместе вместо выборов получили мухлёж.

sg81g 13 апреля 2018 | 10:02

ha12raz:
Ваши получили 4(!!!!) процента! Четыре, Карл! Путин плюс "коммунист" Грудинин взяли 96%. Вам бы в угол забиться и скулить там.. КАкие учителя, какие вбросы??? На уровне статпогрешности набрали. Да и то за собчак зомбаки из Дом-2 голоса отдали.. Два процента, ДВА!!! Психбольные просто. Отобрать бы компьютеры у вас чтоб тут не гадили..

vsehporvem 13 апреля 2018 | 10:07

sg81g: На уровне статпогрешности набрали
___________________________________
Так они статпогрешность и есть! А как щёки надувают, как подпрыгивают!

ghazaryan_s 13 апреля 2018 | 09:57

А что предлагают: наказать или поощрять?

world_nail 13 апреля 2018 | 10:00

Белое - черное:
У одних - Комиссия Сената (конгресса, парламента, бундестага, ...) по защите конституции
у других - Комиссия СФ по защите суверенитета

kunst54 13 апреля 2018 | 10:03

Практичнее им обвинить СМИ в оскорблении верноподданнических чуйств сенаторов.

ostanovka 13 апреля 2018 | 10:03

...ага!
Значит, Путина расиюшке навязал госдеп!!!!!

pensioner25 13 апреля 2018 | 10:04

Как у нас много стране всяких комиссий! Сколько служб и ведомств защищают власть непонятно от чего. Сократи их в два-три раза - никто и не заметит потери. Только другим работать мешают.

irina38fif 13 апреля 2018 | 10:08

в логику наших сенаторов, а иже с ними депутатов, членов правительства и самого президента! я не врубаюсь*)))

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