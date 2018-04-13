Комиссия СФ по защите суверенитета обвиняет 12 СМИ во вмешательстве в президентские выборы в России
Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета обвиняет 12 средств массовой информации во вмешательстве в президентские выборы в России. Среди них «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», «Дойче Велле», а также Русская служба ВВС.
Как рассказал РБК председатель комиссии Андрей Климов, вмешательством в выборы сенаторы сочли неравномерное освещение деятельности кандидатов в президенты, а также призывы не принимать участие в голосовании.
Комментарии37
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gregor 13 апреля 2018 | 09:36
Одобрямс .
danko_swinja 13 апреля 2018 | 09:37
gregor: вот это правильно!!!
evgolius7 13 апреля 2018 | 09:43
Сын ноющим голосом: «Папа, я хочу мороженое!»
Отец строго: «Сынок, папа тоже хочет мороженое, но денег у нас только на водку.»
danko_swinja 13 апреля 2018 | 09:48
evgolius7: тролль рисованный пососи. Тупорылая веселая коклятина, вспомни ещё 1 анекдот с бородой и посеачи.
pyfrjvsqfldjrfn 13 апреля 2018 | 09:55
danko_swinja: Что-то ты задержался на сайте уже целую неделю.
danko_swinja 13 апреля 2018 | 09:58
pyfrjvsqfldjrfn: вешайся коломрас. Отсоси у рисованного. Дружка.
metlag 13 апреля 2018 | 09:38
gregor: Как кто-то мог вмешаться в то чего не было?
Я уже и не помню когда последние выборы в России были. Хоть кого.
kottigr1 13 апреля 2018 | 09:49
metlag: Комиссия СФ по защите суверенитета обвиняет все 12 СМИ, которые пока ещё представлены в РФ-ии, во вмешательстве в президентские выборы в России..
Если все их закрыть, то комиссия СФ останется совсем без работы, потому что обвинять во вмешательстве больше будет некого...
danko_swinja 13 апреля 2018 | 09:53
kottigr1: 5 веселых котиггеров, 6 детских садиков, 1 пивная. 1 тролль рисованный.
andre_klimov 13 апреля 2018 | 10:22
kottigr1:
Вот и прекрасно. После официального опубликования документов все 12 СМИ могут организовать иск с СовФеду и потребовать его открытого рассмотрения в каком-либо из международных судов, учитывая широкую географию отжетчика, отсутствие незвисимого суда в России и положение со свободой слова. И будет очередное судебное позорище, с вытаскиванием на белый свет многих преступных черт российского государства, с приданием им статуса установленных судом фактов. Эти грабельки, услужливо подложенные в свое время БАБом, ждут-недождутся повторения прыжка от российского государства.
kottigr1 13 апреля 2018 | 10:31
andre_klimov: потребовать его открытого рассмотрения в каком-либо из международных судов
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А вот это в принципе не получится, по законам РФ, что бы дойти до любого международного суда надо пройти все "9 кругов Ада" в судах российских и на это уходят годы...
andre_klimov 13 апреля 2018 | 10:37
kottigr1:
По международному законодательству иск может подан в особых сллучаях в международный орган в случае невозможности справедливого и беспристрастного суда в страновых инстанциях. Эту норму никто не любит, поскольку никто не хочет заниматься черной работой вместо страновых судов. Но, повторюсь - учитывая географию истцов, международно признанного положения со свободой слова в стране, а так же "качество" российской системы (воз'мите многочисленные определения международных судов в адрес российского "правосудия", например) - вполне реально.
andre_klimov 13 апреля 2018 | 10:45
kottigr1:
Да, кстати, можно ведь и изменить целеполагание. Вместо защиты своей репутации от обвинений СФ в судебном порядке можно защищать ее в виде открытой публичной верификации опубликованных материалов. На это дело существуют международные журналисткие организации (по сути - профсоюзы) и расследовательские группы. Открытое, на весь мир публичное профессиональное разбирательство по поводу правдивости опубликованной информации - очень будет полезно, на мой взгляд. Ну, кроме тех, конечно, кто хочет информацию скрыть...
kunst54 13 апреля 2018 | 10:05
metlag:
Выбор всегда был: портвейн или водка, с закуской или нет.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 13 апреля 2018 | 09:44
gregor: Ну, здравствуйте, я ваша тетя....
А все Федеральные и подконтрольные СМИ , включая "1 канал", НТВ и другие агитпропСМИ, они по этим же мотивам осудить не хотят?
gregor 13 апреля 2018 | 10:00
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya:
Все эти 1 каналы,НТВ и другие кеселёв иКо рассказывали ,что у Путина кроме ржавого гаража ,скифа и коляски от мотоцикла "Иж " ничего нет больше из имущества .
А вот агенты иностранные ,коих аж 12 , сомневались и рассказывали другое . А это не патриотично , это экстримизЬм и вмешательство в дела Путина и его друзей и родственников . А Путин это Россия , а Россия это Путин .
Это для телевизионного растениеводства .
Для остального Народа это мрак, невежество и лицемерие . К сожалению остального Народа мало ,он в меньшинстве .
platonnekafrin 13 апреля 2018 | 09:38
Виновные средства осудить. Путина снять. Переголосовать без всяких средств.
dorin1987 13 апреля 2018 | 09:38
/Комиссия СФ по защите суверенитета обвиняет 12 СМИ/ - Хм... А царек РФ недавно булькало о том, что это были самые честные т.н. "выборы"... Кто на этот раз убого лжет - царек РФ или "комиссия"?
rampa 13 апреля 2018 | 09:38
пора санкции вводить против ихних олигархов
seryj_wolk 13 апреля 2018 | 09:42
rampa: Точно. Билла Гейтса надо заочно осудить и его активы заочно конфисковать. Так должна поступать великоватая и священноватая державка!
qdrya 13 апреля 2018 | 09:40
никчемная комиссия пустого "органа власти" изображает бурную деятельность в стакане. И, кстати, очень глупо изображает: по таким же обвинениям ВСЕ СМИ России вмешивались в выборы в России освещением деятельности только одного кандидата - ВВ Путина.
kaminas 13 апреля 2018 | 09:45
Если бы не вмешательство 12 СМИ ,которые писали не только о Путине , то Путин бы набрал все 98, 8 % ..... .,если не больше .
Вот что делают иностранные лазутчики , которые хотят .... разрушить полёт мысли российского большинства . Надо ещё больше сплотиться вокруг нашего Лидера ,нашего дорогого и любимого , почитаемого ,незаменимого .... слов нет ,какого человека ... ,просто красавца ... . Враг не дремлет ,все затянем пояса ради друзей и родственников Путина .
bratec_kot 13 апреля 2018 | 09:45
Чем дальше, тем радостнее, и жистьнопакостнее!!!!!!!!
putin2018 13 апреля 2018 | 09:46
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Путин 2018
vsehporvem 13 апреля 2018 | 09:47
Ухо Мацы пропустили!!!
latinin 13 апреля 2018 | 09:51
РТ в Западе трещало на кабельных сетях, в эфире и из любой кастрюли.
И ничо.
А эти бедолаги вещают по расее только в инете.
Может совфеду стоит инет зарубить?
Ничо, расея станет использовать голубей, ну или по рельсу постукивать.
sg81g 13 апреля 2018 | 09:52
Чопросто обвинять? Закрыть мразей бессрочно а журналюг депортировать в течении суток. Все имущество конфисковать.. Оставшиеся СМИ обязать на форумах указывать страну комментатора. Запретить анонимоксы. На Эхе никого не останется.. )))
frauava17 13 апреля 2018 | 10:24
sg81g: Вот жизнь настанет! Чем заниматься будешь тогда? Только не говори, что страну поднимать будешь, тебе все равно никто не поверит.
ha12raz 13 апреля 2018 | 09:54
Вмешательство в выборы это прежде всего
-памфиловский ЦИК,
-учителя и мелкие чинуши в УИКах
-разная шваль с вбросами
И вместе вместо выборов получили мухлёж.
sg81g 13 апреля 2018 | 10:02
ha12raz:
Ваши получили 4(!!!!) процента! Четыре, Карл! Путин плюс "коммунист" Грудинин взяли 96%. Вам бы в угол забиться и скулить там.. КАкие учителя, какие вбросы??? На уровне статпогрешности набрали. Да и то за собчак зомбаки из Дом-2 голоса отдали.. Два процента, ДВА!!! Психбольные просто. Отобрать бы компьютеры у вас чтоб тут не гадили..
vsehporvem 13 апреля 2018 | 10:07
sg81g: На уровне статпогрешности набрали
___________________________________
Так они статпогрешность и есть! А как щёки надувают, как подпрыгивают!
ghazaryan_s 13 апреля 2018 | 09:57
А что предлагают: наказать или поощрять?
world_nail 13 апреля 2018 | 10:00
Белое - черное:
У одних - Комиссия Сената (конгресса, парламента, бундестага, ...) по защите конституции
у других - Комиссия СФ по защите суверенитета
kunst54 13 апреля 2018 | 10:03
Практичнее им обвинить СМИ в оскорблении верноподданнических чуйств сенаторов.
ostanovka 13 апреля 2018 | 10:03
...ага!
Значит, Путина расиюшке навязал госдеп!!!!!
pensioner25 13 апреля 2018 | 10:04
Как у нас много стране всяких комиссий! Сколько служб и ведомств защищают власть непонятно от чего. Сократи их в два-три раза - никто и не заметит потери. Только другим работать мешают.
irina38fif 13 апреля 2018 | 10:08
в логику наших сенаторов, а иже с ними депутатов, членов правительства и самого президента! я не врубаюсь*)))