Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина
В интервью «Интерфаксу» он подчеркнул, что альтернативы ему нет. При этом спрашивать у самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно.
Комментарии49
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ostapbey 13 апреля 2018 | 10:15
Привлечет ли Бастрыкин этого субъекта у уголовной ответственности??За вмешательство во внутренние дела Российской Федерации??
Похоже что Бастрыкин нашел этого Кадырова в списке субъектов, подписавших федеративный договор??? Даже??
ostapbey 13 апреля 2018 | 10:19
31 марта 1992 года республики Российской Федерации, за исключением Татарстана и Чечено-Ингушетии («Ичкерия»), руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР подписали «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации».
..
О как!!! даже
ostanovka 13 апреля 2018 | 10:21
Очень правильно!
Приковать галерного гребца к галерее тяжёлой цепью и пустить галеру под откос!
sim202_ 13 апреля 2018 | 10:25
..."выборы" = "референдум"...
Спешат прогнуться, суки.
lager23 13 апреля 2018 | 10:44
Хорошо, что вся эта дрянь будет слита в унитаз с путинизмом! Быстрее бы!