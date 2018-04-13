Таганский суд Москвы через полчаса начнет рассматривать иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграм
Это связано с тем, что ФСБ требует предоставить ключи шифрования переписки пользователей. Мессенджер не готов это сделать. Основатель Телеграма Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в сегодняшнем заседании, — рассказал «Эху Москвы» юрист Дмитрий Колбасин. Напомним, — ранее Телеграм пытался оспорить правомерность требований ФСБ, однако Верховный суд отклонил соответствующий иск.
Комментарии4
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from_russia_with_boyaryshnik 13 апреля 2018 | 09:49
После запрета на "Телеграм" терроризм в территориальном образовании под ником Россия будет побеждён окончательно ;))))))))))))))))))))
evgolius7 13 апреля 2018 | 09:57
Великая держава, а боиться телеграммы....
Аллё, ещё вызовите в суд дрон "Почта России".
Враг у порога а вы трусливые козлы теле...граммами заняты...
piter_ug 13 апреля 2018 | 09:56
Просто даже интересно, когда в головах судейских возьмёт верх взгляд в будущее, а не назад, на зад и на занимаемое кресло?
lager23 13 апреля 2018 | 09:56
Установите бесплатный Stoks5 Proxy Bot на Телеграмм и все усилия роскомнадзора в суде развалятся... власть занимается борьбой с ветряными мельницами, обличая свою архаичность!