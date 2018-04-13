Таганский суд Москвы через полчаса начнет рассматривать иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграм

Это связано с тем, что ФСБ требует предоставить ключи шифрования переписки пользователей. Мессенджер не готов это сделать. Основатель Телеграма Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в сегодняшнем заседании, — рассказал «Эху Москвы» юрист Дмитрий Колбасин. Напомним, — ранее Телеграм пытался оспорить правомерность требований ФСБ, однако Верховный суд отклонил соответствующий иск.