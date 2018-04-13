Президент Эквадора покинул саммит в Перу после сообщений о возможном убийстве похищенных в его стране журналистов

Президент Эквадора срочно покинул саммит в Перу после сообщений о возможном убийстве похищенных в его стране журналистов. Политик вернулся домой и выдвинул ультиматум преступникам.

Без колебаний ЛенИн Морено покинул Перу и саммит Америк как только узнал о том что журналистов могли убить. Двое репортёров эквадорской газеты Комерсио, а также водитель в конце прошлого месяца были похищены неизвестными во время подготовки материала неподалёку от границы с Колумбией. Теперь в СМИ появилась информация, что преступники всех убили.

Морено вернулся в Эквадор и дал 12 часов похитителям на представление доказательств, что журналисты и водитель живы. Как только истечёт срок ультиматума, за преступниками начнётся самая настоящая охота, предупредил Морено. Он попросил колумбийского коллегу принять жёсткие меры в отношении похитителей, если они скрылись в соседней стране. Президент Хуан Мануэль Сантос обещал любую поддержку после окончания срока ультиматума.

В районе, где похитили журналистов и водителя, за неделю до этого взорвалась самодельная бомба и погибли трое эквадорских военных. Не исключено, что за похищением и взрывом стоит преступная группировка, которая занимается контрабандой наркотиков, сообщает агентство ЭФЭ.

Ряд западных СМИ не исключает, что журналистов могли похитить бывшие члены леворадикальной группировки Революционные вооружённые силы Колумбии. В США и странах Евросоюза она признана террористической организацией.