Иск Михаила Саакашвили к президенту Украины должны рассмотреть сегодня в Верховном суде страны

Оппозиционный политик оспаривает указ, который лишает его украинского гражданства.

Высшая судебная инстанция Украины возвращается к жалобе лидера партии «Рух новых сил». На прошлом заседании рассмотрели несколько ходатайств истца. При этом кассационная коллегия отклонила просьбы о вызове и допросе президента Петра Порошенко. В то же время согласившись заслушать сотрудников Государственной миграционной службы. Как ожидается, сегодня они дадут свои показания, после чего суд приступит к изучению доказательств. А следующим этапом ожидается решение по иску, пишет украинская пресса.

Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства летом прошлого года. Как говорилось в указе президента, политик, который из соратников Порошенко превратился в одного из его яростных критиков, якобы указал ложные сведения, когда получал новый паспорт. К примеру, тот факт, что в Грузии против него открыты уголовные дела. Осенью Киев отказал в убежище оппозиционному лидеру. А в начале этого года его и вовсе выдворили в Польшу за незаконное пересечение границы.

Прокуратура Украины расследует также уголовное дело против Саакашвили. Его обвиняют в содействии организованным преступным группировкам в Украине на деньги бежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко. После высылки политика из страны сообщалось, что расследование приостановлено на время.