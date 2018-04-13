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09:01, 13 апреля 2018

Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что нынешнему главе государства нет альтернативы, поэтому «пока он во здравии, о другом президенте мы не должны думать».

При этом Кадыров сослался на международный опыт, в частности, привел в пример Китай  — там недавно принято решение не ограничивать полномочия председателя КНР двумя сроками. А также Германию – Ангела Меркель в четвертый раз взяла пост канцлера.

Кадыров считает, что поэтому вопрос о продлении президентских полномочий путина нужно поставить на референдум. При этом у него самого можно даже и не спрашивать.

Комментарии

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sensei54 13 апреля 2018 | 09:03

Проснулся? Опоздал ты, орёлик.
И «референдум» смог выговорить? Ну, тогда зачёт.

arye_11 13 апреля 2018 | 09:06

sensei54:
Мугабизация России идет семимильными шагами.
Или... Или...
Или мугабизация России или россиизация Зимбабвэ

patrik05 13 апреля 2018 | 09:08

Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока...

Я категорически против, с точки зрения политической, физиологической, эстетической, практической... да с любой точки зрения. В.Путин должен найти себе преемника, который продолжит его внутреннюю и внешнюю политику, но который был бы не с его круга, чтобы новых президент обновил всю верхушку государственного управления.

evgolius7 13 апреля 2018 | 09:14

Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока

А Путин может и не прожить столько...
Или патрпиоты и в правду верят, что Путин святой и бессмертный?
Огорчу товарищ Кадыров.
И Путин сдохнет и Кадыров сдохнет.
Хоть обкакайтесь...

ostapbey 13 апреля 2018 | 09:09

arye_11: а вдруг случайно выбранный новый аллах передумает слать подарки??
Мало ли чего..
Тут стабильность важна как нигде в другом месте России!!
Даже ж!

opiatnovyi63 13 апреля 2018 | 09:13

ostapbey: Если тамошнему царьку нравится наш Вождь, то пусть он и забирает его с потрохами, но , скорее всего, царьку по душе те денежные вливания , которыми одаривает НашеВсё акадЭмика!

midnightblues 13 апреля 2018 | 09:11

arye_11: Он просто знает,что как только крышующий его Золотов будет отстранен и отдан под суд за организацию одной операции на мосту,его фсб ники с его нукерами утилизируют тут же

vikwlad 13 апреля 2018 | 09:12

Рамзан знает, что, как только Путина выгонят из Кремля, то и ему придётся распрощаться с должностью султана Чечни.

taglit 13 апреля 2018 | 09:08

sensei54: Гениалиссимус разъезжал по всей стране и требовал увеличить добычу нефти, выплавку стали, урожайность хлопчатника, изучал проблемы яйценоскости кур-несушек и наблюдал за окотом овец. А поскольку страна большая, за всем не усмотришь, он решил воспользоваться передовой техникой и стал совершать регулярные инспекционные облеты на космическом аппарате. И оттуда следил за передвижением войск, разработкой карьеров, вырубкой лесов, строительством отдельных объектов и добычей угля открытым способом. Он вникал во все. Иногда даже заметит, что рабочие где-то слишком долго перекуривают, и прямо из космоса шлет приказ начальника этих рабочих снять с работы, понизить в должности или отдать под суд. Или увидит, что какой-нибудь автомобиль превысил скорость или нарушил правила обгона, номер запишет и сообщает в автоинспекцию.
— И вот такими пустяками он занимался? — спросил я Искрину.
— Ну почему же пустяками? — недовольно возразила она. — Он всем занимался. Не забывай, что по его идее и под его руководством у нас построен коммунизм. Причем в течение одного лишь года после Августовской революции. Эти космические инспекции оказались настолько эффективными, что в конце концов было принято решение об оставлении Гениалиссимуса в космосе навсегда и разделении власти на небесную и земную. Гениалиссимус сверху осуществляет общее руководство, а земными делами управляют Верховный Пятиугольник и Редакционная Комиссия.

— Горизонт Тимофеевич Разин, — объяснил маршал, волнуясь, — является председателем Редакционной Комиссии и, по существу, можно даже сказать и так, наместником Гениалиссимуса на Земле.

(Москва 2042, В.Войнович)

luger_max_otto 13 апреля 2018 | 09:06

Хм, такие люди как Рамзанка Дыров очень эффективно предчувствуют приход для них белого и пушистого северного зверя...

mikhail_spb_ 13 апреля 2018 | 09:06


Раньше с подобными мерзкими заявлениями всегда вылезал либо Жирик, либо дежурный лизоблюд.
Теперь в этой роли выступает султан-академик гордого, но воинственного народа.

piter_ug 13 апреля 2018 | 09:07

Лучше сразу пожизненно в разрезе России.
Ждать недолго, скоро она окочурится при таких акадэмиках-пересидельцах.

(комментарий скрыт)

neitral_n 13 апреля 2018 | 09:08

Лучше что-нибудь умное предложил, не сводящееся к засиранию мозгов простых людей и отгораживанию себя от них репрессивным аппаратом с автоматами и тюрьмами. Соловью не поётся, если он зажат в кулаке!

hangman19 13 апреля 2018 | 09:08

Продлить до лебединого озера по всем каналам?

drtomsky 13 апреля 2018 | 09:09

Плохо лижет. Предлагаю канонизировать при жизни и молиться ежеутренне.

sempai 13 апреля 2018 | 09:09

Вообще-то у людей здравие оценивается не только физическим состоянием...

sedoi63 13 апреля 2018 | 09:12

Опоздал, Рамзан, с лизунком, хотя для тебя этот лизунок дороже жизни?! О том, что Путин не уйдет из власти никогда мы поняли 24 сентября 2011 года, когда он пошел на прямое нарушение Конституции нашей страны. Той Конституции "гарантом", которой он каждый раз клянется быть.

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