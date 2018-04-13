Руководитель Чечни Рамзан Кадыров предлагает продлить президентский срок для Владимира Путина больше, чем на два срока. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что нынешнему главе государства нет альтернативы, поэтому «пока он во здравии, о другом президенте мы не должны думать».

При этом Кадыров сослался на международный опыт, в частности, привел в пример Китай — там недавно принято решение не ограничивать полномочия председателя КНР двумя сроками. А также Германию – Ангела Меркель в четвертый раз взяла пост канцлера.

Кадыров считает, что поэтому вопрос о продлении президентских полномочий путина нужно поставить на референдум. При этом у него самого можно даже и не спрашивать.