Таганский суд Москвы начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграм...

В качестве третьего лица к суду привлечена Федеральная служба безопасности – именно она требует у мессенджера данные для расшифровки сообщений, объясняя это антитеррористическими целями.

Основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно говорил, что это невозможно, в том числе, технически

Телеграм пытался оспорить правомерность приказа ФСБ, однако Верховный суд отклонил иск по этому поводу. Представители Телеграма сегодня в Таганский суд не придут — по словам Дурова, они «не должны легимитизировать «откровенный фарс своим присутствием».

Кремль давит на Телеграм, потому что чувствует себя в силах управлять информационным пространством. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал политолог Кирилл Рогов. Рогов также считает, что стратегия жесткой блокировки соцсетей не имеет смысла.