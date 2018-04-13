Таганский суд Москвы начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграм
В качестве третьего лица к суду привлечена Федеральная служба безопасности – именно она требует у мессенджера данные для расшифровки сообщений, объясняя это антитеррористическими целями.
Основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно говорил, что это невозможно, в том числе, технически
Телеграм пытался оспорить правомерность приказа ФСБ, однако Верховный суд отклонил иск по этому поводу. Представители Телеграма сегодня в Таганский суд не придут — по словам Дурова, они «не должны легимитизировать «откровенный фарс своим присутствием».
Кремль давит на Телеграм, потому что чувствует себя в силах управлять информационным пространством. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал политолог Кирилл Рогов. Рогов также считает, что стратегия жесткой блокировки соцсетей не имеет смысла.
Комментарии6
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patrik05 13 апреля 2018 | 09:05
Таганский суд Москвы начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграм...
Долго возитесь с этой мразью.
mavreh 13 апреля 2018 | 09:11
patrik05: Долго возитесь с этой мразью.
С твоей мамой, что ли, упырь*
mikhail_spb_ 13 апреля 2018 | 09:09
Почему чекисты выступают в роли третьего лица, а не первого?
podwodnik 13 апреля 2018 | 09:13
В связи с отсутствием на процессе второго лица (ответчика) предлагаю повысить процессуальный статус ФСБ до "второго".
mavreh 13 апреля 2018 | 09:14
ВПН, Прокси, Анонимайзер - всё это доступно с любого компьютера и смартфона буквально нажатием пары кнопок!
И всё либо даром, либо почти даром, если хочется потоковое видео смотреть и в игры рубиться..
О чём базар-вокзал?
Плюньте на РКН, как он плюёт на вас! Пусть живут в своём извращённом мире и думают, что они власть.
luger_max_otto 13 апреля 2018 | 09:14
Ну что, за всеобщую проксизацию и випиэнизацию. На мой вкус- антиконституционное покушение власти на свободы граждан. Не первое и не последнее.