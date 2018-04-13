Жительница Приморья зарегистрировала в своем доме более 300 иностранцев
Полицейские установили, что в действительности по указанному в документах адресу никто не проживал, а сам дом был заброшены. Теперь 34-летней женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Комментарии11
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ostapbey 13 апреля 2018 | 08:51
Приморье насчитывает около двух миллионов россиянцев!
Если каждый приютит 300 иностранцев в год,
То спрашивается через сколько лет СИБИРНАШ станет не на карте..а ЯВЬЮ?
Даже..
tvitov66 13 апреля 2018 | 08:55
ostapbey: интересно, а в жилконторе и паспортном столе ЭТОГО не заметили? :)
ostapbey 13 апреля 2018 | 08:58
tvitov66: интересно какую ей статью пришьют.
Она же занялась доступным бизнесом для выживания.
Не более того.
Даже..
vezdehod 13 апреля 2018 | 09:14
Неужели эти иностранцы беженцы из Крыма?
from_russia_with_boyaryshnik 13 апреля 2018 | 09:00
tvitov66: Там все конторы, уже давно морально разложились. Процесс идёт с конца 80 - х. реально власть в руках групп влияния. Это русские , работающие в интересах китайцев , азеры, кауказцы, Даже корейцы имеют свою нишу.
opiatnovyi63 13 апреля 2018 | 09:02
from_russia_with_boyaryshnik: Может быть, это те самые 300 спартанцев?
ha12raz 13 апреля 2018 | 08:56
Все Родину продают......кто за малую деньгу прописывает, а кто власть имеет, тот за большую деньгу наводнил Д.Восток и Сибирь синантропами.
А Родина нас продает.
stas_russkiy 13 апреля 2018 | 09:00
"Регистрация" осуществляется через МВД. Отсюда вопрос - "А знала, ли эта женщина вообще, что на её жилплощади проживает 300 иностранцев?"
ivfn 13 апреля 2018 | 09:05
stas_russkiy:
Все верно. Когда приносят квитанцию ,первым делом смотришь сколько прописано человек. Так и здесь. Заброшеный дом ,ей туда прописывают ,имеют с этого доход ,а сидеть будет хозяйка
//Теперь 34-летней женщине грозит до трех лет лишения свободы.//
Однако.
ac_dc 13 апреля 2018 | 09:08
stas_russkiy:
А если б она,допустим, захотела зарегистрировать. 10 крлкодилов паспортницы за некоторую мзду не отказали б?
И им ничего?
platonnekafrin 13 апреля 2018 | 09:07
Это же какой талант отельера на три года могут изолировать! Может её лучше в Крым отправить вместе с домиком для гостей. Горный будет счастлив от притока туристов.