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08:46, 13 апреля 2018

Жительница Приморья зарегистрировала в своем доме более 300 иностранцев

Полицейские установили, что в действительности по указанному в  документах адресу никто не  проживал, а сам дом был заброшены. Теперь 34-летней женщине грозит до  трех лет лишения свободы.

Комментарии

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ostapbey 13 апреля 2018 | 08:51

Приморье насчитывает около двух миллионов россиянцев!
Если каждый приютит 300 иностранцев в год,
То спрашивается через сколько лет СИБИРНАШ станет не на карте..а ЯВЬЮ?
Даже..

tvitov66 13 апреля 2018 | 08:55

ostapbey: интересно, а в жилконторе и паспортном столе ЭТОГО не заметили? :)

ostapbey 13 апреля 2018 | 08:58

tvitov66: интересно какую ей статью пришьют.
Она же занялась доступным бизнесом для выживания.
Не более того.
Даже..

vezdehod 13 апреля 2018 | 09:14

Неужели эти иностранцы беженцы из Крыма?

from_russia_with_boyaryshnik 13 апреля 2018 | 09:00

tvitov66: Там все конторы, уже давно морально разложились. Процесс идёт с конца 80 - х. реально власть в руках групп влияния. Это русские , работающие в интересах китайцев , азеры, кауказцы, Даже корейцы имеют свою нишу.

opiatnovyi63 13 апреля 2018 | 09:02

from_russia_with_boyaryshnik: Может быть, это те самые 300 спартанцев?

ha12raz 13 апреля 2018 | 08:56

Все Родину продают......кто за малую деньгу прописывает, а кто власть имеет, тот за большую деньгу наводнил Д.Восток и Сибирь синантропами.

А Родина нас продает.

stas_russkiy 13 апреля 2018 | 09:00

"Регистрация" осуществляется через МВД. Отсюда вопрос - "А знала, ли эта женщина вообще, что на её жилплощади проживает 300 иностранцев?"

ivfn 13 апреля 2018 | 09:05

stas_russkiy:
Все верно. Когда приносят квитанцию ,первым делом смотришь сколько прописано человек. Так и здесь. Заброшеный дом ,ей туда прописывают ,имеют с этого доход ,а сидеть будет хозяйка
//Теперь 34-летней женщине грозит до трех лет лишения свободы.//
Однако.

ac_dc 13 апреля 2018 | 09:08

stas_russkiy:
А если б она,допустим, захотела зарегистрировать. 10 крлкодилов паспортницы за некоторую мзду не отказали б?
И им ничего?

platonnekafrin 13 апреля 2018 | 09:07

Это же какой талант отельера на три года могут изолировать! Может её лучше в Крым отправить вместе с домиком для гостей. Горный будет счастлив от притока туристов.

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