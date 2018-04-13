В Калифорнии состоится референдум по разделению штата на  три отдельных

Об этом сообщил телеканалу Фокс Ньюз Миллиардер Тим Дрейпер. По его словам, данная инициатива набрала достаточную поддержку местных жителей и поэтому будет вынесена на референдум в ноябре, параллельно с промежуточными выборами в США. Согласно проекту разделения Калифорнии позволит властям лучше решать проблемы, в частности, в образовании.