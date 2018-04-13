В Калифорнии состоится референдум по разделению штата на три отдельных
Об этом сообщил телеканалу Фокс Ньюз Миллиардер Тим Дрейпер. По его словам, данная инициатива набрала достаточную поддержку местных жителей и поэтому будет вынесена на референдум в ноябре, параллельно с промежуточными выборами в США. Согласно проекту разделения Калифорнии позволит властям лучше решать проблемы, в частности, в образовании.
Комментарии12
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neburzhui2 13 апреля 2018 | 08:48
В каждом - свое меньшИнство...
neburzhui2 13 апреля 2018 | 08:51
Миллиардеры заботятся. Разделяют и властвуют. :-))
vezdehod 13 апреля 2018 | 09:11
А если бы это захотели сделать жители Воронежа?
pit_heap 13 апреля 2018 | 08:53
Это даст повод для смены конституции США.Новый дивный мир наступает.Той славной америки про которую дудят ее поклонники больше не будет.
malkav 13 апреля 2018 | 08:55
pit_heap: c чего вы взяли этот бред?
us101 13 апреля 2018 | 09:14
malkav: Да ладно вам.. А что ему еще говорить, эта желчь их лечит от истирии отчаяния...
rampa 13 апреля 2018 | 08:56
pit_heap: в мире нет ничего вечного. Все меняется. Только иногда от хорошего в сторону еще лучшего. Иногда от плохого к еще худшему.
prade 13 апреля 2018 | 08:58
pit_heap: Какая радость для Кремля. Они там любят, когда другие государства разделяются, даже иногда способствуют этому.
demosua 13 апреля 2018 | 09:10
pit_heap: вы везде пытаетесь найти признаки конца америки и европы. Но кончается регулярно ваше отечество...
timwlad70 13 апреля 2018 | 08:58
В Калифорнии состоится референдум по разделению штата на три отдельных
Об этом сообщил телеканалу Фокс Ньюз Миллиардер Тим Дрейпер. По его словам, данная инициатива набрала достаточную поддержку местных жителей и поэтому будет вынесена на референдум в ноябре, параллельно с промежуточными выборами в США. Согласно проекту разделения Калифорнии позволит властям лучше решать проблемы, в частности, в образовании.
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Пример для Украины как США соблюдают договор "Минск 2".
punyoshohlai 13 апреля 2018 | 09:13
timwlad70: как США соблюдают договор "Минск 2"
Поясни мысль
hyppothesis 13 апреля 2018 | 09:08
тупые русские свиньи ни дня без лжи прожить не могут - все рашу тудей цитируют...