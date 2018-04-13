Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина. В интервью «Интерфаксу» он подчеркнул, что альтернативы ему нет.
Комментарии25
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gennady_77 13 апреля 2018 | 08:49
ясно дело, что "аллах" рамзанке нужен подольше.
luger_max_otto 13 апреля 2018 | 08:51
Рамзанке Дырову нестерпимо не хочется умирать, да и удирать в изгнание тоже...
ivfn 13 апреля 2018 | 08:57
luger_max_otto:
Это вам ,миньонам навального,сваливать надобно. Кранты вам
vaka257 13 апреля 2018 | 09:02
ivfn: ООН: Россия занимает третье место по числу новых случаев заражения ВИЧ после ЮАР и Нигерии...Казалось бы причём здесь Путин?!
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 09:08
vaka257: Причем рост эпидемии только у нас. Даже в Африке она снижается. 100 тыс. новых случаев заражения в год. А все потому как выгнали "иностранных агентов", которые со спидом боролись. А ведь пока они были число новых случаев снижалось.
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 09:05
ivfn: Посеявший ветер пожнет бурю. Проблемы будут не у сторонников Навального, а у тех кто так говорит.
vezdehod 13 апреля 2018 | 09:08
Это точно...Потому что будут продлены и "полномочия" самого генерал-академика.
vaka257 13 апреля 2018 | 08:50
Что-то султан рано начал.Ещё шесть лет впереди...Да и жизнь такая штука,что не знаешь,что случиться с тобою через час...
malanoff 13 апреля 2018 | 09:04
vaka257: Рамзан спешит понимая , что народ скоро озвереет и скинет эту шоблу юблу к матери.
gregor 13 апреля 2018 | 08:50
Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина
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Это имеется ввиду продлить полномочия после земной жизни ?
Или я что-то недопонимаю . Вроде уже выбрали на 12 лет ,как минимум .
Или Кадыров не признаёт результатов выборов ?
Не даром сегодня пятница и 13 .... .
Ещё не то услышим и по телеку ,от наших великих Правителей для наших великих граждан из населения большинства ,которых .
14 % .... Народа будут наблюдать .
mavreh 13 апреля 2018 | 08:51
Я представляю себе длину его языка!
Уже до диафрагмы через ж..пу добрался!
Кавказцы всегда отличались тщательным жополизством, но этот побил все рекорды!
opiatnovyi63 13 апреля 2018 | 08:52
Сколько можно терпеть бред из средневековья?
ivfn 13 апреля 2018 | 08:55
//лава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина//
Ну все кранты миньонам навального . Никакой жизни им теперь не будет ,ни общественной ,ни половойГ
gorga2 13 апреля 2018 | 08:55
А зачем, разве не понятно что плешивый yтырок и так от власти только вперёд ногами yйдёт?
platonnekafrin 13 апреля 2018 | 08:58
Пехотинец, конечно, свою жизнь любил намного больше, чем жизнь старого генерала, но последний так всё закрутил, что приходится теперь от него даже безобидных мух отмахивать.
bor_borg 13 апреля 2018 | 08:58
с какого
tanber 13 апреля 2018 | 08:58
Интересно а этот Кадыров вообще то понимает значение слова "альтернатива"!? И потом через шесть лет может появиться стока альтернатив!!!
bakero 13 апреля 2018 | 09:00
Привет мартовским "к@ндидатам" и прочим политическим проституткам!
ha12raz 13 апреля 2018 | 09:00
Думаете, кадырка большой подлец ?
Нет, гораздо подлее его благородные учителя......именно они обеспечат победу на еферендуме.
Если страна состоит из подлецов, то уже не так важно, кто из них подлее.
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 09:02
Кадыров-то понятно не жилец после ухода Путина. А для остальных очень даже есть альтернатива Путину.
nernerr 13 апреля 2018 | 09:03
Рамзан хочет править пожизненно.
bellakovani 13 апреля 2018 | 09:04
володьку на царство!!!!!маски сброшены окончательно.
vvpol 13 апреля 2018 | 09:06
нет альтернативы....
Получается, что российский народ настолько измельчал ? Тогда конец.
Или альтернативы далеко задвигаются ? Тогда, тоже конец.
prade 13 апреля 2018 | 09:10
"Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина"
Зачем мелочиться? Надо сразу в царя всея Руси. Народ с радостью проголосует и счастья навалится.
grashupfer 13 апреля 2018 | 09:12
А этот академишка-то с циничненькой такой усмешечкой народец российский - полным говном обозвал, приметив, что среди этого биоматериала даже такому вполне себе среднему дураку как путин альтернативки-то не наблюдается)