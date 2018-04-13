В акватории Балтийского моря потерпел катастрофу военный вертолет К-29
Это произошло еще накануне, — сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированные источники. Сегодня обнаружено тело одного из двух пилотов. Предположительно, вертолет принадлежит Министерству обороны, официальных комментариев пока нет.
Комментарии12
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from_russia_with_boyaryshnik 13 апреля 2018 | 08:49
"Искандеры" улыбаюцца.
ur_sus 13 апреля 2018 | 08:49
from_russia_with_boyaryshnik:
Спешил на "перехват" авианосцев?
vezdehod 13 апреля 2018 | 09:05
До коле это будет продолжаться...Неужели опять виноват "человеческий фактор"?
mavreh 13 апреля 2018 | 08:49
Каждый день уже..
Дальше что?
belovnikita 13 апреля 2018 | 08:51
Да и *уй с ним! :-D
vaka257 13 апреля 2018 | 08:53
Надоедает уже каждый день ерничать по поводу падений самолётов ,вертолётов,пожаров,подтоплений,дорог,дураков и т.д...
piter_ug 13 апреля 2018 | 08:59
Это в рамках подготовке к инаугурации пересидельца?
Видимо апофеозом будет заглохшая машина инаугуранта, или сломавшийся микрофон, или подвернётся нога.
mas_mas 13 апреля 2018 | 09:09
piter_ug: машина не заглохнет, машина - "Мерседес", представьте себе, "Бенц" )))
platonnekafrin 13 апреля 2018 | 09:00
Они что, блин, нарочно что ли тонут, горят, валятся, топятся и портят демографию!?
vasya_von_smetankin 13 апреля 2018 | 09:01
И даже балтийские военные вертолётчики подвели Владимира Владимировича....
Патриоты так поступить просто не могли.
Это явно заговор НАТО и Меркель.
gregor 13 апреля 2018 | 09:11
В акватории Балтийского моря потерпел катастрофу военный вертолет К-29
Принадлежащий Министерству обороны .
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какой страны ?
mas_mas 13 апреля 2018 | 09:14
А что вы хотели - у 100% современных руководителей страны липовые научные звания и диссертации. Как там что работает и устроено если кто и знает, так либо на пенсии либо на пмж в Израиле или Штатах. Вот и горит, падает, рушится и воняет.