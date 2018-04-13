Глава ГИБДД Михаил Черников выступил против переэкзаменовки водителей по истечении водительских прав
В интервью ТАСС он сказал, что подобные изменения противоречат общепринятым международным нормам. По словам Черникова, единственное что необходимо делать, это медицинский контроль и обновление в базе данных, а изобретать что-то новое не имеет смысл.
Комментарии4
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kir_pich_101 13 апреля 2018 | 08:37
Можно ещё переэкзаменовывать пенсионеров каждый год, чтобы подтвердить статус пенсионера.
Платно...
Естественно...
doxerom 13 апреля 2018 | 08:42
То инвалидов, без рук и ног аттестуют, а вдруг что отросло, то водителей... может я проведу аттестацию пенька Димона и на пинках отгоню от кормушки уже за один только "сбор валежника", который только в след. году отменят. Как какую-нибудь чушь принять, так в один день, как что то умное внедрить, так годы нужны. Дебилы, млять.
timwlad70 13 апреля 2018 | 08:53
Глава ГИБДД Михаил Черников выступил против переэкзаменовки водителей по истечении водительских прав
В интервью ТАСС он сказал, что подобные изменения противоречат общепринятым международным нормам. По словам Черникова, единственное что необходимо делать, это медицинский контроль и обновление в базе данных, а изобретать что-то новое не имеет смысл.
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В России и в других странах Евразии надо устанавливать исполнительную власть на общеевропейским стандартам так как интеграция неизбежна и надобно учить бюрократию работать по одним стандартам что и зарплата была по одним стандартам.
Заплата зависит от профессионализма которое даёт образование на соответсвующем языке.
На украинском и языке и языке балтийских стран профессионалов не подготовишь.
Так что надо развивать образование и профессионализм.
Так что действительно,выстроить для шоферов профессионалов сетку перездачи если к примеру пять лет вообще не работал по профессии.
forfor 13 апреля 2018 | 09:06
Инвалидов же экзаменуют, вдруг нога выросла новая.