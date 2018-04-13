Пробные итоговые собеседования по русскому языку пройдут в российских школах сегодня и в понедельник

В этом году, этот экзамен не будет влиять на допуск учащихся к итоговой государственной аттестации, рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

«Цель наша — это повторное, на большом массиве данных, исследование полученных результатов. Мы должны убедиться в том, что учителям понятно, как работать с этим материалом. Возможно, потребуется уточнение и детализация в критерии оценивания. Возможно понадобится некоторое дооснащение методических рекомендаций. Никаких санкций, никакого «зачета-незачета», который будет использоваться по отношению к ученику с федерального уровня не рекомендуется. Есть некоторые опорные моменты, для того чтобы учителя могли сориентироваться. Если у нас максимальный балл 19, то для зачета предлагается 10 и более баллов», — сообщила она.

Предполагается, что со следующего года подобное собеседование станет обязательным для допуска к государственной итоговой аттестации учеников.