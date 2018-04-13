Тереза Мей и Дональд Трамп договорились продолжать работу над ответом на использование химоружия в Сирии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мей и президент США Дональд Трамп договорились продолжать работу над ответом на использование химоружия в Сирии.
Как сообщает канцелярия британского премьера, лидеры двух стран согласились, что режим Башара Асада создает образец опасной модели поведения.
Ведущие западные страны обвиняют сирийских военных в организации химической атаки в городе Дума, а Москву и Тегеран в содействии этому.
В случае военного конфликта в Сирии Вашингтон может рассчитывать на Германию, — об этом сказала канцлер Ангела Меркель.
Сегодня вечером должно состояться очередное заседание Совбеза ООН. Посвященное ситуации в Сирии. Оно созывается по инициативе России.
Комментарии21
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nnnmmm 13 апреля 2018 | 08:37
Зассали англо-саксы.
metlag 13 апреля 2018 | 08:41
nnnmmm: Будет показательная порка Асада.
Рикошетом и Путину может попасть.
Просто они гады, нет чтобы просто выпороть и оттрахать, то они еще и ожиданием мучают.
Куда трахать будут не говорят.
neburzhui2 13 апреля 2018 | 08:44
metlag:
По какому-нибудь сараю шарахнут.
sosiobama 13 апреля 2018 | 08:54
Эхо врёт как дышит)) Меркель нах послала этих клоунов и сказала, что Германия нифига не будет помогать Трампу в Сирии))
vsehporvem 13 апреля 2018 | 08:55
neburzhui2: Куда Вован укажет - туда и шарахнут! Не царское это дело - утилизацией заниматься.
vsehporvem 13 апреля 2018 | 08:55
neburzhui2: Куда Вован укажет - туда и шарахнут! Не царское это дело - утилизацией заниматься.
shicotus_live 13 апреля 2018 | 09:00
metlag: Куда трахать будут не говорят...
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так похоже, у нагло саксов трахалка не стоит. Вот и пытаются ее оживить с помощью бодрых заявлений и эротических картинок с "химической атакой")))
metlag 13 апреля 2018 | 09:09
shicotus_live: Так ты не ощущаешь как тебя трахают?
Значит сильно разработан уже.
vaka257 13 апреля 2018 | 08:37
Россиянам пора понять, что их тяжёлая жизнь и бедность, мерзкие продукты из непонятной слизи и грязь с разрухой на улицах не из-за абстрактных США, а из-за конкретных мудаков во власти, которые не могут исполнять свои обязанности, но лезут по всему миру с "геополитикой"!...
neburzhui2 13 апреля 2018 | 08:46
vaka257:
Из-за конкретных мудаков во власти и США ( которые тоже везде лезут, кто не успел - тот опоздал ) и Кремля.
:-))))))))))))))
tvitov66 13 апреля 2018 | 08:52
vaka257: вы хотите сказать что последние 18 лет у нас не Обама в подъездах гадил а ПУтин? УЖАС!
opiatnovyi63 13 апреля 2018 | 08:37
Не было бы НашегоВсё, не было бы зловещего Мясника , палача сирийского народа..
vaka257 13 апреля 2018 | 08:41
Военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в Балтийском море. На борту находились два члена экипажа...
vsehporvem 13 апреля 2018 | 08:52
vaka257: На борту находились два члена экипажа...
____________________________
Нифигассе!!! А экипаж то куда делся?
metlag 13 апреля 2018 | 09:04
vsehporvem: В Росси давно одни члены управляют всем.
vladimir1_57 13 апреля 2018 | 08:46
лидеры двух стран согласились, что режим Башара Асада создает образец опасной модели поведения.
\\
Согласен, сопротивление американскому доминированию, это очень опасная модель поведения .... для американской модели экономики.
Что же будет с американской экономикой и самой США, если все так поступят? ))
yuriykyvich 13 апреля 2018 | 09:00
vladimir1_57: Смею вас разочаровать. Во-первых, все так не поступят, а во-вторых, в отличии от России, США самодостаточная страна.
Так что можете продолжать мечтать о развале Америки.
Да, забыл сказать, что если когда нибудь (абсолютно из области фантастики) США и утратит свои лидирующие позиции, то на смену им придет Китай, а Россия, точнее то что от нее останется, станет 22 провинцией Китая. Кстати, мы уже к этому готовимся. В аэропортах объявления делают на трех языках: Русском, Английском и Китайском.
mavreh 13 апреля 2018 | 09:06
vladimir1_57: будет "весьмирвтруху" =100%.
Америка никогда не смирится с потерей лидерства!
Это для неё равносильно медленной и мучительной гибели.
Вот в чём реальная угроза планете!
А не в терроризме и российском авторитаризме..
passanger 13 апреля 2018 | 08:54
Очень надеюсь, что эта работа затянется надолго и до реальных,совместных
военных действий так и не дойдет. У Запада в запасе огромный потенциал
совместных политических и экономических рычагов воздействия на ситуацию
и не только по Сирии. Зачем спешить использовать военную опцию, пока не
отработали в полной мере все остальное? Другое дело, что и расслаблятся
странам запада в военном отношении не стоит - быть начеку, наготове, но
100 раз подумать, прежде чем применять военную свою силу. В целом
Западу лучше пока играть от обороны, не брать всю инициативу на себя
и не поддаваться на провокации - целей будет.
vsehporvem 13 апреля 2018 | 08:57
passanger: Зачем спешить использовать военную опцию
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Нет, так дело не пойдёт! Трампуша сказал что шлёпнет - обязан шлёпнуть, иначе уважать не будут! Итак уже с Кимом обосрался.
rena1960 13 апреля 2018 | 09:02
Заседание Совбеза ООН...,да пусть уж разговаривают...,всё какая-то надежда для многострадального населения Сирии...,граждане закончились,когда 27 мая 2007 года в Сирии прошёл очередной референдум по переизбранию Асада главой государства. В избирательный бюллетень был включён только один вопрос: «Доверяете ли вы управление страной Башару Асаду до 2014 года?»