Тереза Мей и Дональд Трамп договорились продолжать работу над ответом на использование химоружия в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей и президент США Дональд Трамп договорились продолжать работу над ответом на использование химоружия в Сирии.

Как сообщает канцелярия британского премьера, лидеры двух стран согласились, что режим Башара Асада создает образец опасной модели поведения.

Ведущие западные страны обвиняют сирийских военных в организации химической атаки в городе Дума, а Москву и Тегеран в содействии этому.

В случае военного конфликта в Сирии Вашингтон может рассчитывать на Германию, — об этом сказала канцлер Ангела Меркель.

Сегодня вечером должно состояться очередное заседание Совбеза ООН. Посвященное ситуации в Сирии. Оно созывается по инициативе России.