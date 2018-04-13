Таганский суд Москвы начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграм
В качестве третьего лица к суду привлечена Федеральная служба безопасности – именно она требует у мессенджера данные для расшифровки сообщений, объясняя это антитеррористическими целями.
Основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно говорил, что это невозможно, в том числе, технически
Телеграм пытался оспорить правомерность приказа ФСБ, однако Верховный суд отклонил иск по этому поводу. Представители Телеграма сегодня в Таганский суд не придут — по словам Дурова, они «не должны легимитизировать «откровенный фарс своим присутствием»
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 13 апреля 2018 | 08:35
"Тагааанка, все ночи полные огня,
Тагааанка, зачем сгубила ты меня?"
rom8883 13 апреля 2018 | 08:49
Нельзя залезть в чужую переписку? Почему? В России этого не понимают.