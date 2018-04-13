Глава Эквадора покинул саммит в Перу из-за сообщений об убийстве журналистов, похищенных на границе с Колумбией
Глава Эквадора покинул саммит в Перу из-за сообщений об убийстве журналистов, которые были похищены на границе с Колумбией. Двое корреспондентов эквадорской газеты «Коммерсио» и их водитель были захвачены во время редакционного задания. Они расследовали обстоятельства гибели военных, которые, возможно, стали жертвами преступных разборок. Президент Перу Ленин Морено поставил ультиматум похитителям сотрудников СМИ, он требует доказательств, что они живы.
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