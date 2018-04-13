Совбез ООН соберется сегодня вечером на очередное заседание по запросу России
Будет обсуждаться ситуация вокруг Сирии. Напряженная обстановка сохраняется из-за возможности нанесения западными странами ударов в ответ на химатаку в городе Дума. Москва отрицает свою причастность к этому.
Комментарии6
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vaka257 13 апреля 2018 | 08:21
Пусть поговорят,но резолюция РФ всё рано не пройдёт.Все ждут будет ли бомбить коалиция союзников США...
evgolius7 13 апреля 2018 | 08:23
"Когда Небензя несёт в ООН ахинею о том, что «морские свинки Скрипаля были важными свидетелями, но их заставили замолчать», так и хочется сказать: да откопайте вы уж Чуркина что ли!"
sosiobama 13 апреля 2018 | 08:36
evgolius7: А меня блевать тянет когда высшие лица Британии говорят о БОЕВОМ ОВ как о средстве против комаров. Где сотни трупов от хим атаки,а? И как случилось, что Скрипали чудом выжили? Короче вопросов в этом КВНе куча...
vezdehod 13 апреля 2018 | 08:35
Россия любит БАЗАР и так будет и в этот раз..Докажите.
vaka257 13 апреля 2018 | 08:26
Дональд Трамп подписал указ о создании в случае военного конфликта между Россией концентрационных лагерей для лиц с двойным гражданством США/Россия, голосовавших на последних выборах в РФ за президента Владимира Путина...
Я же и пишу,что Трамп весёлый тролль...
rom8883 13 апреля 2018 | 09:00
Кремль, созывая СБ, пытается бежать впереди паровоза. Но паровоз с рельс не свернёт.