Британский центр по безопасности полетов извинился за проверку самолета Аэрофлота в Лондоне
Об этом сообщил глава Минтранса Максим Соколов. Он также отметил, что британцы объяснили свои действия, но не уточнил деталей. Инцидент произошел 30 марта. Тогда в Лондоне досмотрели самолет Аэрофлота, заставив членов экипажа покинуть борт и изолировать командира в кабине пилотов.
Комментарии11
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rus 13 апреля 2018 | 08:23
Ждем извинений за Скрипаля.
matsuvi 13 апреля 2018 | 08:40
rus: От Путина?
kottigr1 13 апреля 2018 | 08:43
rus:Британский центр по безопасности полетов извинился за проверку самолета Аэрофлота в Лондоне
Об этом сообщил глава Минтранса Максим Соколов
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К Максиму в Москве на улице подошел какой-то человек в бейсболке в цветах английского флага и сказал что-то похожее на это...how to get to the museum..
Соколов, услышав это сразу понял, что британский центр по безопасности полетов таким образом извиняется за проверку самолета Аэрофлота в Лондоне..
estamp 13 апреля 2018 | 08:52
kottigr1: Не тужся, хомячилло! #мэй_слил
metlag 13 апреля 2018 | 08:46
rus: Вот гады, поставили раком, оттрахали, а потом извиняются, мол: мы слишком жестко трахали, извините, следующий раз вазелина не пожалеем.
scullll 13 апреля 2018 | 08:34
Естественно извинились. Кому охота, чтобы их бортам каждый раз устраивали тотальную проверку...
matsuvi 13 апреля 2018 | 08:45
sculll. Просто нормальные люди извиняются, если не правы и ошиблись, а ненормальные никогда "не ошибаются".
scullll 13 апреля 2018 | 08:50
matsuvi: Просто " нормальным" людям дали понять, что к их бортам будут применены тежи действия. " Нормальные" люди поняли, что их расписание полетов пойдет в одно место и они будут терять рейтинг и деньги, вот и побежали извиняться.
metlag 13 апреля 2018 | 08:48
scullll: А что была хоть одна проверка британских самолетов, скулящий?
Сообщи, ведь ты один это знаешь. И не скули.
from_salostan 13 апреля 2018 | 08:40
Ну вот покаялись, теперь пусть заплатят.
muuroomaa 13 апреля 2018 | 08:48
Я помню кое-кто и от турков извинения услышал. А были ли они? Уж не мандит ли Максим Соколов? Может бриты сказали: "Мы не правильно проверили самолёт? Ну извините!!!"
Воздушное судно - территория государства. Чтобы проверить территорию чужого государства надо я даже не знаю чего. Бриты проверил его без проблем. Потому что:
1. Самолёт (конкретно этот) не российский, а зарегеный в офшоре.
2. Офшор, расположен на каких-то островах.
3. Острова - территория Соединённого Королевства.
Они свой самолёт проверили. Наши педики ещё остатки стыда имеют, вот и мандят, что перед ними все кому не лень извиняются