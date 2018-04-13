Британский центр по безопасности полетов извинился за проверку самолета Аэрофлота в Лондоне

Об этом сообщил глава Минтранса Максим Соколов. Он также отметил, что британцы объяснили свои действия, но не уточнил деталей. Инцидент произошел 30 марта. Тогда в Лондоне досмотрели самолет Аэрофлота, заставив членов экипажа покинуть борт и изолировать командира в кабине пилотов.