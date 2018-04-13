Стена общежития обрушилась в подмосковном Ногинске
Никто не пострадал. Из здания эвакуированы более 30 человек. Как передает ТАСС, Общежитие располагается в здании бывшей казармы, оно было построено еще в конце 19 века. Сейчас людей разместили в местном Доме культуры.
Комментарии3
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aleks50 Алексей Клубников 13 апреля 2018 | 08:25
Зато из Ногинска постоянно посылается помощь днр и лнр. Вот самим на насущное и не хватает. Спасибо Вове.
kir_pich_101 13 апреля 2018 | 08:33
Не важно, когда построили, важно как эксплуатировали.
Постоянно текущие трубы, крыша, отсутствие ремонта, вода в подвале...
Расея...
aleksandr39 13 апреля 2018 | 08:39
Ополченцы начали процесс образования ННР ( Ногинская Народная Республика ) .