Суд рассмотрит апелляцию на приговор священнику Глебу Грозовскому
Его обвиняют в педофилии.
Ленинградский областной суд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на приговор священнику Глебу Грозовскому. Изначально заседание планировалось на середину марта, однако его перенесли из-за того, что потерпевших своевременно не уведомили о дате. Напомню, священника, который был по совместительству духовным наставником футбольного клуба «Зенит», обвиняют в сексуальном насилии над тремя детьми. По версии следствия, инциденты произошли в 2011 году в детских лагерях Ленобласти и в Греции.
Грозовский уехал в Израиль ещё до того, как в России ему успели выдвинуть обвинение. Экстрадировали его на родину лишь в сентябре прошлого года. Суд приговорил Грозовского к четырнадцати годам колонии строго режима. Священник свою вину отрицает. В начале этого года родители потерпевших детей потребовали с Глеба Грозовского полмиллиона рублей компенсации.
За время, пока идет следствие, Грозовский направил порядка ста жалоб о нарушениях со стороны обвинения.
Комментарии1
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mavreh 13 апреля 2018 | 08:12
Странно, что с девочками..
Священники обычно специализируются на мальчиках..
Изврашенец, что ли?..