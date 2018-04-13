Суд рассмотрит апелляцию на приговор священнику Глебу Грозовскому

Его обвиняют в педофилии.

Ленинградский областной суд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на приговор священнику Глебу Грозовскому. Изначально заседание планировалось на середину марта, однако его перенесли из-за того, что потерпевших своевременно не уведомили о дате. Напомню, священника, который был по совместительству духовным наставником футбольного клуба «Зенит», обвиняют в сексуальном насилии над тремя детьми. По версии следствия, инциденты произошли в 2011 году в детских лагерях Ленобласти и в Греции.

Грозовский уехал в Израиль ещё до того, как в России ему успели выдвинуть обвинение. Экстрадировали его на родину лишь в сентябре прошлого года. Суд приговорил Грозовского к четырнадцати годам колонии строго режима. Священник свою вину отрицает. В начале этого года родители потерпевших детей потребовали с Глеба Грозовского полмиллиона рублей компенсации.

За время, пока идет следствие, Грозовский направил порядка ста жалоб о нарушениях со стороны обвинения.