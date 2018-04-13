Политик Алексей Навальный призвал россиян принять участие в акции 5 мая накануне инаугурации Владимира Путина
Политик Алексей Навальный призвал россиян принять участие в акции 5 мая накануне инаугурации Владимира Путина. Навальный сказал, что люди должны напомнить власти о своем присутствии в стране. Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.
Комментарии29
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evgolius7 13 апреля 2018 | 08:07
Пойду обязательно...Обама хороший, верните Обаму!!!
good_dobrai 13 апреля 2018 | 08:08
Навальный урод баламутит народ!
А "Эхо" помогает ему, за это Венедиктова надо в тюрьму!
patrik05 13 апреля 2018 | 08:10
Политик Алексей Навальный призвал россиян принять участие в акции 5 мая накануне инаугурации Владимира Путина...
Россиян призвал или своих поджидованных сторонников?
mavreh 13 апреля 2018 | 08:21
patrik05: я вот не пойму - тебе жыды каждую ночь в постель ссут, что ли?
Ты болен.
kapitonovih_36 13 апреля 2018 | 08:25
mavreh: жидонавальнятам россияне вставили морковку на выборах....хи-хи-хи...
mavreh 13 апреля 2018 | 08:32
kapitonovih_36: Навальный еврей по-твоему?
А морковку вам вставило ваше х@ло кремлёвское.
Тяжело, наверное, теперь ходить? Проще сидеть на диване в интернете?
patrik05 13 апреля 2018 | 08:38
mavreh:
Я в хорошем смысле "поджидованных" говорю, потому что самые яркие и влиятельные сторонники националиста А.Навального - это господа Е.Альбац, М.Ходорковский, Г.Каспаров, С.Гуриев, О.Цывинский, В.Шендерович, А.Гербер... короче почти что вся диаспора.
evgolius7 13 апреля 2018 | 08:33
kapitonovih_36:
Тем временем на Канатчиковой даче пациенты ведут ожесточенный диалог с Трампом и рвут флаги США.
polit_person 13 апреля 2018 | 08:11
good_dobrai: Олёша сегодня как никогда востребован госдепом. Это и есть "умная" американская ракета, готовится к взлету.
cuzmich35 13 апреля 2018 | 08:21
18 марта народ России все сказал этому "политику"!
Надо уже выйти из запоя Навальному и его госдеповской бригаде!
protvik 13 апреля 2018 | 08:38
good_dobrai: Колхоз-дело добровольное. Кого устраиваит болото, в которое завел путен и коррупция, которую он покрывает- могут сидеть дома. Остальные вправе пытаться вырваться или ждать спасения. Только напомню: спасение утопающего - дело рук самих утопающих.
vezdehod 13 апреля 2018 | 08:41
good_dobrai:
Навальный урод баламутит народ!
А "Эхо" помогает ему, за это Венедиктова надо в тюрьму!
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Естественно, что это не относится к царским холопам - ваше дело Арбайтен на его благо
vezdehod 13 апреля 2018 | 08:38
Нужно преподнести "Подарок" царю батюшке. ко Дню его инаугурации.
ivfn 13 апреля 2018 | 08:08
-Ты что делаешь 5 мая?
-Да вроде ничего!
-Пойдем тогда протестовать!!!!
Выборы прошли . Сколько еще можно воду мутить????
jjtompson 13 апреля 2018 | 08:08
Гапоша хочет кровушки
polit_person 13 апреля 2018 | 08:18
jjtompson: Он как всегда быстренько сдастся полиции и отсидится в участке, а сбаламученные им юнцы будут отхватывать по хребту и получать штрафы, которые им этот тип обязательно вернет. Когда-нибудь, может быть, если те захотят.
aleks50 Алексей Клубников 13 апреля 2018 | 08:08
Вова с портянками отдельно, люди отдельно.
mavreh 13 апреля 2018 | 08:10
Нет, Навальный...
Не заманишь шляться босиком!
Мы пойдём другим путём.
Мы будем сидеть по домам, ругать Путина на кухне, и ждать, когда что-нибудь изменится само!
:)
rips3 13 апреля 2018 | 08:20
Вот где он политик!? Сисян- обычный провокатор, Гапон, коммерционизирующий в своих личных интересах тему оппозиции...
tks 13 апреля 2018 | 08:21
Люди?? 76%?? Это не люди, а массы...
pensioner25 13 апреля 2018 | 08:25
Митинги нужно собирать тогда, когда уверен, что на них придет очень много людей. Так много, что митинг может повлиять на ситуацию в стране. А сейчас и поздно, так как выборы уже все показали, и совершенно ни к чему. Более того - даже глупо. Сейчас нужно на пальцах показывать людям, как опасна такая власть и выдвигать новых лидеров, реально способных заменить Путина. А такие, безусловно, есть. Давайте обозначим их и будем всячески поддерживать. К сожалению, пока мы их не видим. А просто так бросать людей на амбразуры... Если только ради отчетности перед теми, кто тебе платит.
scullll 13 апреля 2018 | 08:26
Давай, адепты секты Сисяна, покажите сколько вас? Из 53 млн. не голосовавших, хоть тысяч десять то выйдут по всей России?)))
mavreh 13 апреля 2018 | 08:34
scullll: достаточно, чтобы вас потихоньку удавить с вашим нац-пидером, перхоть портяночная.
scullll 13 апреля 2018 | 08:36
mavreh: Какой грозный школьник. Ой, боюсь боюсь)))
mavreh 13 апреля 2018 | 08:39
scullll: капля камень точит. Не забывай.
nikmag 13 апреля 2018 | 08:38
Какой протест, наш народец требует побольше цепей и порки!!! Что поделаешь, видно у нас страна сплошных мазохистов и продажных шлюх, которые уже успели отметится в комментах!!!
myziki 13 апреля 2018 | 08:38
Нам не нужен ПРОСРОЧЕННЫЙ!
max3446 13 апреля 2018 | 08:42
По сколько миньонам платить то хоть будут, сколько Госдеп денег на данную акцию выделил?
from_salostan 13 апреля 2018 | 08:45
Алексей опять отсидится в ментовке у кураторов?
Раньше у кацапов был протест, теперь подментованный Лёха и два его условных срока.