Крупнейшие авиакомпании мира из-за угроз США нанести удары по Сирии прекратили полёты над арабской страной...

На этом фоне американские военные самолёты усиливают разведку у побережья Сирии, в том числе у российских баз.

Угрозы президента Трампа фактически привели к бесполётной зоне над Сирией. Air France, Lufhansa, easyJet в числе авиакомпаний, которые изменили маршруты и облетают страну, пишет New York Times. Европейское агентство по безопасности авиаперевозок вчера рекомендовало компаниям учитывать возможность нанесения ударов по Сирии. В организации назвали ситуацию из ряда вон выходящей. Возле российских баз в Сирии всё активнее ведут разведку военные самолёты США. За сутки их было 7, в основном это патрульные противолодочные самолёты Посейдон. Боинги взлетали с авиабазы в Италии, следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов. Разведку вёл и военный самолёт британских Королевских ВВС.

США могут нанести удары по восьми объектам в Сирии в ответ на предполагаемую химатаку войска Асада в городе Дума. Среди целей — два военных аэродрома, исследовательский центр и фабрика, которая может иметь отношение к производству химоружия, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомлённый источник в правительстве США. Президент Трамп до сих пор не определился с ударами по Сирии. Вчера в твиттере он дал понять, что это может произойти в самое ближайшее время или совсем не скоро. Трамп изучает разведданные и обсуждает ситуацию с союзниками. Германия и Италия от участия в военной операции отказались.

Совет безопасности ООН сегодня обсудит ситуацию в Сирии и возможные действия Вашингтона. Инициатором этого заседания стала Россия. Пару дней назад Совбез отклонил российский проект резолюции по Сирии. А наша страна заблокировала документ, предложенный США.