Крупнейшие авиакомпании мира из-за угроз США нанести удары по Сирии прекратили полёты над арабской страной
На этом фоне американские военные самолёты усиливают разведку у побережья Сирии, в том числе у российских баз.
Угрозы президента Трампа фактически привели к бесполётной зоне над Сирией. Air France, Lufhansa, easyJet в числе авиакомпаний, которые изменили маршруты и облетают страну, пишет New York Times. Европейское агентство по безопасности авиаперевозок вчера рекомендовало компаниям учитывать возможность нанесения ударов по Сирии. В организации назвали ситуацию из ряда вон выходящей. Возле российских баз в Сирии всё активнее ведут разведку военные самолёты США. За сутки их было 7, в основном это патрульные противолодочные самолёты Посейдон. Боинги взлетали с авиабазы в Италии, следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов. Разведку вёл и военный самолёт британских Королевских ВВС.
США могут нанести удары по восьми объектам в Сирии в ответ на предполагаемую химатаку войска Асада в городе Дума. Среди целей — два военных аэродрома, исследовательский центр и фабрика, которая может иметь отношение к производству химоружия, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомлённый источник в правительстве США. Президент Трамп до сих пор не определился с ударами по Сирии. Вчера в твиттере он дал понять, что это может произойти в самое ближайшее время или совсем не скоро. Трамп изучает разведданные и обсуждает ситуацию с союзниками. Германия и Италия от участия в военной операции отказались.
Совет безопасности ООН сегодня обсудит ситуацию в Сирии и возможные действия Вашингтона. Инициатором этого заседания стала Россия. Пару дней назад Совбез отклонил российский проект резолюции по Сирии. А наша страна заблокировала документ, предложенный США.
Комментарии13
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neyexo 13 апреля 2018 | 08:05
Они там и так давно не летают. Редкий самолет над Сирией летит например из Багдада в Дамаск.
(флайтрадар)
patrik05 13 апреля 2018 | 08:08
Крупнейшие авиакомпании мира из-за угроз США нанести удары по Сирии прекратили полёты над арабской страной...
А чего же они над Донбассом летали, когда там украинские мясники бомбили мирные города?
domtrubaiiiataji 13 апреля 2018 | 08:14
кто же знал, что кремлевское животное, додумается дать Бук в руки своим даунбаским обезьянам
igorrrpadlowitchs 13 апреля 2018 | 08:19
neyexo: 'это жу- жу не спроста!'!
luger_max_otto 13 апреля 2018 | 08:07
Вполне разумно: зачем рисковать людьми. Особенно с учетом опыта уничтожения людьми Путина малазийского "Боинга".
perestarok 13 апреля 2018 | 08:12
luger_max_otto: " Особенно с учетом опыта уничтожения людьми Путина малазийского "Боинга"."
...и США иранского. И ещё хохлами..
domtrubaiiiataji 13 апреля 2018 | 08:18
слопатыеды, вы лучше не начинайте, а то если начнут расследовать кто таки сбил тушку над черным морем, на совместных учениях, то вы еще можете увеличить свой счет в сбитых гражданских бортах
perestarok 13 апреля 2018 | 08:10
"Крупнейшие авиакомпании мира из-за угроз США нанести удары по Сирии прекратили полёты над арабской страной"
США постепенно становятся страшнее гитлеровской Германии.
igorrrpadlowitchs 13 апреля 2018 | 08:22
perestarok: 'США постепененно становятся страшнее гитлеровской Германии'- карлик кремлёвский дураков может запугать и Микки-Маусом - так легче ими пользоваться!
metlag 13 апреля 2018 | 08:23
perestarok: Для нацистов США всегда были страшны. Вот ты и наложил в штаны.
Подмойся.
vilingrad 13 апреля 2018 | 08:17
Дурной, дурной- а все просчитывает. Путин кажется умным- и постоянно куда вступает- то в Сирию, то в другое говно...
vasya_von_smetankin 13 апреля 2018 | 08:21
Ничего, ничего.
Ща прилетит Маня по прозвищу "Звезда Смерти" мз МИДа на своей световой метле и завоюет превосходство в воздухе!
from_salostan 13 апреля 2018 | 08:48
Неужели там украинцы с "Буками" появились?