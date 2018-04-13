Руководство Госдепартамента предупредило своих сотрудников о попытках кибератак на компьютерную сеть ведомства
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. По данным издания, в марте более 2 тысяч сотрудников получили электронные письма, СМС и текстовые сообщения в соцсетях со ссылками на вредоносное ПО или сайты. В результате Госдеп временно отключил свою систему обмена незасекреченными электронными письмами «для повышения безопасности». Politico подчеркивает, что хакерам не удалось получить секретных данных ведомства.
Комментарии2
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rottor 13 апреля 2018 | 08:04
Ну я каждый день получаю письма с такими ссылками.
И что? Мою почту атакуют русские хакеры?..
Они распространяются в автоматическом режиме миллионами в поисках лохов.
И адреса берутся так же в автоматическом режиме. Если адрес мелькнул в Интернете - крайне высока вероятность получения таких писем!
vsehporvem 13 апреля 2018 | 08:09
Ну так нехрен на каждом углу светить свою электронку!!!