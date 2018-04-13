Руководство Госдепартамента предупредило своих сотрудников о попытках кибератак на компьютерную сеть ведомства

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. По данным издания, в марте более 2 тысяч сотрудников получили электронные письма, СМС и текстовые сообщения в соцсетях со ссылками на вредоносное ПО или сайты. В результате Госдеп временно отключил свою систему обмена незасекреченными электронными письмами «для повышения безопасности». Politico подчеркивает, что хакерам не удалось получить секретных данных ведомства.