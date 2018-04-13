Таганский суд Москвы рассмотрит иск Роскомнадзора о блокировке Telegram

Хотя по закону решение еще может быть обжаловано, ведомство просит разрешить сразу приступить к блокировке. Иск связан с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования. За это мессенджер уже был оштрафован на 800 тысяч рублей.

Основатель Telegram Павел Дуров запретил юристам участвовать в заседании суда. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он пояснил, что Дуров не хочет, чтобы юристы «легитимировали откровенный фарс своим присутствием».

Кремль давит на Телеграм, потому что чувствует себя в силах управлять информационным пространством. Об этом в эфире «Эха» сказал политолог Кирилл Рогов.

Кирилл Рогов также считает, что стратегия жесткой блокировки соцсетей не имеет смысла.