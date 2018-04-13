Первая группа специалистов Организации по запрещению химического оружия прибыла в Бейрут

Ожидается, что сегодня в столицу Ливана прибудет основная часть экспертов, сообщил «Интерфаксу» российский военно-дипломатический источник. По его словам, оттуда они " в сопровождении представителей офиса спецпосланника генсека ООН по сирийскому урегулированию и Управления безопасности ООН направятся в Дамаск". Специалисты намерены провести расследование инцидента в Думе, где по мнению Вашингтона была устроена химатака.

Со своей стороны официальный представитель ОЗХО ранее сообщил, что миссия начнет работу в субботу. Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари пообещал, что власти страны помогут экспертам добраться до любого места в городе.