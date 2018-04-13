Вашингтон изучает возможность заключения нового соглашения по Транстихоокеанскому партнерству
Пересмотр сделки президент Дональд Трамп поручил своим советникам, «резко изменив направление» политики", передает The New York Times.
В начале марта 11 стран уже подписали соглашение без участия США, договор об этом был заключен в ноябре прошлого года.
Соглашение о партнерстве было заключено в октябре 2015 года, в него должны были войти 12 стран, в том числе США. Однако в январе прошлого года Трамп подписал меморандум о выходе Штатов из партнерства. По мнению президента, оно помогало бы созданию рабочих мест за пределами США и дало бы «необоснованные выгоды» конкурентам.
Комментарии1
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ionessi 13 апреля 2018 | 07:23
Забоялся Трамп с Китаем дальше ссорится, когда их военные корабли к нашим в Тартус с учений отправились.