Вашингтон изучает возможность заключения нового соглашения по Транстихоокеанскому партнерству

Пересмотр сделки президент Дональд Трамп поручил своим советникам, «резко изменив направление» политики", передает The New York Times.

В начале марта 11 стран уже подписали соглашение без участия США, договор об этом был заключен в ноябре прошлого года.

Соглашение о партнерстве было заключено в октябре 2015 года, в него должны были войти 12 стран, в том числе США. Однако в январе прошлого года Трамп подписал меморандум о выходе Штатов из партнерства. По мнению президента, оно помогало бы созданию рабочих мест за пределами США и дало бы «необоснованные выгоды» конкурентам.