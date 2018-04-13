Летчики РФ 4 раза за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов у границ страны
Российские летчики четыре раза за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов у границ страны. Такие данные приводит газета «Красная звезда». Согласно инфографике, опубликованной в издании Вооруженных сил России, воздушную разведку вдоль границ России в течение недели вели 24 зарубежных летательных аппарата. При этом отмечается, что нарушений воздушного пространства не допущено.
Комментарии4
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drtomsky 13 апреля 2018 | 07:31
Весеннее обострение военного психоза.
zztop1960 13 апреля 2018 | 07:41
Истребители НАТО в 2017 году около 130 раз сопровождали в небе над странами Балтии военные самолеты РФ
ha12raz 13 апреля 2018 | 07:43
Типа, и мы не спим, служим родине.......денег дайте.
А нарапортовать можно что хошь, никто не проверит..
put__out 13 апреля 2018 | 07:45
Возможно и небыло ничего, просто велено нагнетать обстановку и патриотический угар.