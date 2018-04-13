Совбез ООН проведет сегодня по запросу России заседание по ситуации в Сирии
Будут обсуждаться, в частности, возможные действия Вашингтона в отношении Дамаска. Встреча пройдет в открытом формате. Как сообщили в постпредстве России при ООН, заседание назначена на 10 утра по нью-йоркскому времени (17:00 мск).
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва намерена запросить созыв открытого заседания СБ ООН по Сирии с участием генерального секретаря организации.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 13 апреля 2018 | 07:22
Москва грудью встанет на защиту кровавого Асада? Или это вновь очередные выкрутасы нашегоВсё?
kalambasa 13 апреля 2018 | 07:37
А в это время всем москвичам и питерцам Протоиерей РПЦ, член Общественной палаты, В.Чаплин настоятельно рекомендует причаститься и медленно двигаться в сторону ближайшего кладбища:
facebook.com/prot.v.chaplin/posts/576522542724255