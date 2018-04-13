Кремлевский дворец задним числом провел миллионные госзакупки для корпоратива в честь пятилетия компании «Россети»
Лоты были размещены на сайте госзакупок 5 апреля. Само мероприятие прошло 4 апреля. На это обратила внимание «Новая газета».
В частности, задним числом были выложены лоты на приглашение ведущих – Яны Чуриковой и Ивана Урганта, а также на изготовление бланков приглашений и конвертов. Лоты были закрыты 6 апреля. Все закупки осуществлены «у единственного поставщика».
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