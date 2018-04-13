Дэвида Копперфильда сегодня ждут в суде Лас-Вегаса

Его обяжут раскрыть секреты своих трюков.

В суд Дэвида Копперфильда вызвали как свидетеля по делу британца Гэвина Кокса. Он пострадал на шоу знаменитого иллюзиониста в 2013 году. Британец посетил представление Копперфильда в Лас-Вегасе. Во время него его наряду с другими зрителями выбрали для проведения трюка. Люди должны были исчезнуть из клетки, подвешенной на сцене, а затем неожиданно появиться в зале. По словам Кокса он получил повреждение мозга после того как клетку накрыли занавесом, и затем его ассистенты иллюзиониста погнали через секретный ход в полной темноте. Британец поскользнулся и упал. Помимо травмы головы медики диагностировали у него вывих плеча. Представители Копперфильда заявили после этого, что трюк успешно исполнялся более 15 лет подряд. И отказались раскрыть секреты шоу. Но судья, как сообщают американские СМИ, намерен заставить это сделать ответчика.

В январе Копперфильда обвинили в сексуальном домогательстве. Американская модель Бритни Льюис рассказала об инциденте 20-летней давности, ей тогда было 17 лет. По словам женщины, Копперфильд якобы накачал её наркотиками и подверг насилию. Иллюзионист это опроверг.