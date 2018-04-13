Роскомнадзору удалось заблокировать работу онлайн-рации Zello в России

Ведомство пыталось это сделать на протяжении года.

Последняя из попыток блокировки оказалась удачной, и теперь Zello доступна в России только через VPN. Это сообщил «Ведомостям» сооснователь приложения Алексей Гаврилов. Поводом для таких действий со стороны Роскомнадзора стало то, что онлайн-рация так и не передала ведомству данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В компании объясняли это тем, что тогда придется хранить на серверах данные и общение всех пользователей приложения. Разработчики приложения долгое время использовали специальные технологии обхода блокировки, суть которых оставалась в секрете. Однако Роскомнадзор обнаружил, что Zello использует для своей работы служебные адреса Google. В среду ведомство заблокировало более пяти сотен таких доменов и ip-адресов.

Онлайн-рация получила большую популярность у дальнобойщиков. Благодаря тому, что она позволяет вести разговор везде, где есть интернет, водители могли, в частности, координировать свои забастовки против введения системы «Платон».

По данным сооснователя рации Zello Алексея Гаврилова, на Россию приходится лишь 10% пользователей сервиса.