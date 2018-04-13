Cуд приступит к рассмотрению по существу заявления Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ
Таганский суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению по существу заявления Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России.
Накануне журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали обращение в Европейский суд по правам человека из-за грозящей сервису блокировке.
Существующее законодательство о контроле интернет-переписки нарушает право на уважение частной и семейной жизни, рассказал сам журналист «Эха» Александр Плющев.
Плющев подчеркнул, что решение по данному делу важно не только в связи с ситуацией вокруг Telegram, оно затрагивает принципиальный вопрос возможности доступа спецслужб к перепискам граждан.
Комментарии1
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chapter_2 13 апреля 2018 | 07:35
П.Дуров не желает, чтобы его юристы «легитимировали откровенный фарс своим присутствием». Поступок П.Дурова достоин подражания.