Cуд приступит к рассмотрению по существу заявления Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ

Таганский суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению по существу заявления Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

Накануне журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали обращение в Европейский суд по правам человека из-за грозящей сервису блокировке.

Существующее законодательство о контроле интернет-переписки нарушает право на уважение частной и семейной жизни, рассказал сам журналист «Эха» Александр Плющев.

Плющев подчеркнул, что решение по данному делу важно не только в связи с ситуацией вокруг Telegram, оно затрагивает принципиальный вопрос возможности доступа спецслужб к перепискам граждан.