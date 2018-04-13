Последний грузовик с мусором должен приехать сегодня на старую часть свалки «Ядрово» под Волоколамском

Власти обещают закрыть ее и приступить к рекультивации.

Оборудование для сбора газа, который образуется на мусорном полигоне, в «Ядрово» должны были завезти уже к сегодняшнему дню. Его поставляет одна из голландских компаний. В администрации Московской области говорят, что дальше начнутся подготовительные работы, они рассчитаны до середины июня. Специалисты добавляют, что на полигоне собираются запустить биореактор. Его еще можно использовать для получения электричества. Между тем, по некоторым данным, уже завтра на том же полигоне может заработать т.н. «новое тело» — новый участок, который станет принимать мусор. Это не устраивает горожан, которые выступали за полное закрытие полигона.

Из-за выбросов свалочного газа, неприятных запахов и ухудшения самочувствия в первую очередь детей жители Волоколамска стали выходить в последние месяцы на акции протеста. Позже к требованиям закрыть свалку добавились и призывы к отставке как руководства района, так и Московской области.

Очередной митинг против свалки должен пройти в Волоколамске завтра. Сообщается, что акция согласована.