Мосгорсуд оставил в силе срок заключения Алексея Улюкаева

Бывший глава Минэкономразвития приговорен к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятке. Судьи постановили исключить из приговора запрет занимать государственные должности.

В остальном приговор оставлен без изменений.

Защита Улюкаева намерена обжаловать это решение.

Накануне на рассмотрение апелляции пришел Игорь Сечин, проигнорировавший четыре повестки в суд во время рассмотрения дела в первой инстанции. Он дал показания в закрытом режиме. Позже глава Роснефти объяснил, что для него участие в процессе было «делом чести». Именно показания Сечина легли в основу приговора. Улюкаев утверждал, что стал жертвой провокации.