Мэй и Трамп договорились продолжать тесно работать над международным ответом на ситуацию в сирийской Думе
Об этом сообщило агентство Рейтер. По его данным, британский премьер и президент США также отметили важность предотвращения дальнейших случаев использования химоружия сирийским правительством.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на химатаку в Думе. По ее словам, президент встретился с членами Совета нацбезопасности и намерен позже переговорить с партнерами — Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В случае военного конфликта в Сирии Вашингтон может не рассчитывать на Германию. Об этом сказала немецкий канцлер Ангела Меркель.
Ангела Меркель добавила, что правительство страны сделает все, чтобы сигнализировать о неприемлемости использования химического оружия.
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