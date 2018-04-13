Большая часть побережья Байкала (60 процентов) заросла спирогирой — опасной для озера водорослью

Загрязнение приобретает катастрофические масштабы. Об этом сообщили в центре «Антистихия». По словам экспертов, особую опасность для экосистемы водоема представляет «цветение» на мелкой воде из-за избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора. Специалисты отмечают, что это связано со сбросами в озеро неочищенных сточных вод и применением моющих средств, содержащих фосфаты. Сотрудники центра подчеркивают, что очистные сооружения не спасают положение.