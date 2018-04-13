Россия может предъявить Лондону обвинения в намеренной дезинформации и пропаганде по «делу Скрипаля». Об этом сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Мария Захарова не исключила, что утечки в прессу относительно Сергея и Юлии Скрипалей делаются сознательно.