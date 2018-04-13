Россия может предъявить Лондону обвинения в намеренной дезинформации и пропаганде по «делу Скрипаля»
Россия может предъявить Лондону обвинения в намеренной дезинформации и пропаганде по «делу Скрипаля». Об этом сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Мария Захарова не исключила, что утечки в прессу относительно Сергея и Юлии Скрипалей делаются сознательно.
Комментарии12
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vladimirgornitsky 13 апреля 2018 | 07:00
Дед мой в таких случаях говорил: "Можешь подать жалобу в колбасную".
trekhgorny 13 апреля 2018 | 07:16
vladimirgornitsky: А Маша, значит, утечки в прессу сливает в полной бессознанке. Кокс токсичен!
estamp 13 апреля 2018 | 07:02
Логично и справедливо.
Надо же джентльменов попросить за базар ответить. Не все ж на слово верить.
trekhgorny 13 апреля 2018 | 07:18
estamp: Да и русской барышне из МИДа на слово верить - оксюморон.
piter_ug 13 апреля 2018 | 07:10
Маня и Ко видимо вещают на внутреннюю ватную публику.
ha12raz 13 апреля 2018 | 07:15
Жги, маняня......
opiatnovyi63 13 апреля 2018 | 07:16
Сначала решили отравить , не всё получилось, теперь хотят предъявить обвинения стране, которая сделала всё , чтобы спасти жертв покушения на убийство ! Разве ЭТО не сумасшествие воровской власти РФ?
balkin 13 апреля 2018 | 07:18
Может предъявить. Может не предъявлять.
Может, не трепаться? Нет, не может
vot_eto_da 13 апреля 2018 | 07:21
Мария Захарова сознательно не исключила, что утечки в прессу относительно Сергея и Юлии Скрипалей делаются сознательно.
sasass 13 апреля 2018 | 07:32
Россия уже не великая страна - она не может быть до такой степени беззубой , как сегодня - ибо заявления делает не лидер , а какая-то шавка....
nigelliri56 13 апреля 2018 | 07:33
Информационные извращения в исполнении М.Захаровой последнее время постоянны - дезинформация про якобы дезинформацию.
neon999 13 апреля 2018 | 07:37
Занятно, что про обвинения в адрес Кремля журналисты ЭМ пишут в совсем другой стилистике. У Путина на все ответ: «доказывайте в нашем суде». А суд работает по звонку,
сфальсифицированным показаниям ментов «нет основания не доверять», и видеодоказательства того, что происходило на самом деле суд «не находит оснований приобщать».