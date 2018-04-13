На фоне возможных ударов по территории Сирии крупнейшие авиакомпании предпочли изменить свои маршруты
В результате обычно загруженные эшелоны оказались пустыми, сообщает New York Times.
По данным издания, представитель Европейского агентства по безопасности авиаперевозок сообщил, что предложение авиакомпаниям учитывать возможность нанесения ударов по Сирии от 10 апреля носило рекомендательный характер. Тем не менее, перевозчики предпочли не рисковать.
Накануне стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США предупредило пилотов гражданской авиации, что с 12 апреля по 12 мая опасной будет считаться территория между британской авиабазой на Кипре и столицей страны Никосией. Объяснялось это повышенной активностью британских военных в регионе.
Комментарии2
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estamp 13 апреля 2018 | 06:59
Че ж 4 года назад над Донбассом их никто не предупредил?
neon999 13 апреля 2018 | 07:30
Что за эшелоны в гражданской авиации, которые оказались пустыми ?
Вроде бы эшелоны по воздуху не летают ?