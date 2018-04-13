Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая — перед инаугурацией Владимира Путина

Она назначена на 7 мая. По словам политика, это будут акции «против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония».

Навальный предложил россиянам присоединиться к акции, которую устраивает его штаб, или организовать в тот же день собственный митинг.