Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая — перед инаугурацией Владимира Путина
Она назначена на 7 мая. По словам политика, это будут акции «против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония».
Навальный предложил россиянам присоединиться к акции, которую устраивает его штаб, или организовать в тот же день собственный митинг.
Комментарии8
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ivfn 13 апреля 2018 | 07:00
Как мирный, казалось бы, митинг может перерасти в беспорядки? Когда "белая и чистая" лента станет красной! Поэтому главная задача организаторов — вывести как можно больше народу на улицы и устроить провокации, чтобыпролилась кровь.
Кто Лелика не понимает. Появился способ отработать денежку заморскую. Выборы сорвать не удалось ,решил инагурацию сорвать. Пора с Леликом разобраться по полной программе.
Интересно самим москвичам нравится вся эта канитель? В нашей деревне Кузякино ,этого Лелика давно бы в асфальт закатали
rico76 13 апреля 2018 | 07:00
Навальный думал уже все, после выборов его кураторы отпустят.
А нет, американские бабки опять заставили отрабатывать!
cheburashkache 13 апреля 2018 | 07:00
Ух ты! Против монархии! К британскому посольству что ли пойдут? Маладца Навальный. В задницу ее, старуху венценосную. Нахрена этот атавизм бритaм сдался. Ату ее!
ivanov356 13 апреля 2018 | 07:04
Перед инаугурацией, ну хотя бы ростик у него замерьте, хватит дурить страну.
sosiobama 13 апреля 2018 | 07:04
Мыздесьвласть!)))
Хомячки, не ведитесь на Лёхину провокацию, могут ведь и отпистить))
alex_omsk1 13 апреля 2018 | 07:07
Заистерили платные запутинские вонючки-). Корежит их от Навального, как нечисть от святой воды-)
sasass 13 апреля 2018 | 07:19
Внешняя и внутренняя неуклюжесть власти - крепко вдохновляет Навального к новым подвигам...
simanov_a 13 апреля 2018 | 07:21
навальный обычный мир дверь мяч )