Минфин США сообщил об отставке куратора американских санкций
Минфин США сообщил об отставке куратора американских санкций. Глава санкционного бюро Джон Смит покинет свой пост в начале мая, спустя три года работы в качестве исполнительного директора организации. Всего он трудился в бюро 11 лет. Ранее чиновник заявлял о важном влиянии американских ограничений на российскую экономику. Исполняющим обязанности главы бюро после отставки Смита будет Андреа Гаки, которая ранее была его заместителем.
Комментарии4
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avorozhev Александр Ворожев 13 апреля 2018 | 07:08
Есчо хуже будет! К стати, по што путлер молчит, где "наш ответ Чемберлену", в конце, концов, или у него совсем мозги переклинило, ась?
balkin 13 апреля 2018 | 07:21
avorozhev: avorozhev: "Есчо" пишется через "и". Неуд, батенька
sasass 13 апреля 2018 | 07:26
Постепенно Трамп расчищает от хлама дорогу ведущего к Российскому мракобесному Храму....
neon999 13 апреля 2018 | 07:26
То есть 11 лет санкциии были только на бумаге, и лишь теперь получился какой-то эффект.
Поэтому и новый куратор ?