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06:45, 13 апреля 2018

Минфин США сообщил об отставке куратора американских санкций

Минфин США сообщил об отставке куратора американских санкций. Глава санкционного бюро Джон Смит покинет свой пост в начале мая, спустя три года работы в качестве исполнительного директора организации. Всего он трудился в бюро 11 лет. Ранее чиновник заявлял о важном влиянии американских ограничений на российскую экономику. Исполняющим обязанности главы бюро после отставки Смита будет Андреа Гаки, которая ранее была его заместителем.

Комментарии

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(комментарий скрыт)

avorozhev Александр Ворожев 13 апреля 2018 | 07:08

Есчо хуже будет! К стати, по што путлер молчит, где "наш ответ Чемберлену", в конце, концов, или у него совсем мозги переклинило, ась?

balkin 13 апреля 2018 | 07:21

avorozhev: avorozhev: "Есчо" пишется через "и". Неуд, батенька

sasass 13 апреля 2018 | 07:26

Постепенно Трамп расчищает от хлама дорогу ведущего к Российскому мракобесному Храму....

neon999 13 апреля 2018 | 07:26

То есть 11 лет санкциии были только на бумаге, и лишь теперь получился какой-то эффект.
Поэтому и новый куратор ?

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